जुनी सांगवीतील होळकर दशक्रिया घाटाची रंगरंगोटी
जुनी सांगवी, ता.११ ः जुनी सांगवी येथील पवना नदी काठावरील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर दशक्रिया घाट परिसराची रंगरंगोटी करण्यात आल्याने घाटाच्या सौंदर्यात भर पडली आहे. महापालिका स्थापत्य विभागाकडून सौंदर्यीकरण व स्वच्छतेची कामे करण्यात आली आहेत.
पावसाळ्यात पवना नदीला आलेल्या पुरामुळे सोबत आलेला गाळ, कचऱ्यामुळे घाटांची दुरवस्था झाली होती. भिंत व परिसराचा रंग उडाला होता. काही ठिकाणी भिंतीला तडे गेले होते. स्वच्छतागृह, नळकोंडाळ्याची दुरवस्था झाली होती. शेजारीच कचरा संकलन केंद्र ही असल्याने येथील वर्दळीमुळे घाटाला बकालपणा आला होता. मात्र आता डागडुजी व रंगरंगोटीमुळे घाटाच्या सौंदर्यात भर पडत आहे.
या दशक्रिया घाटावर दररोज अनेक कुटुंबीय धार्मिक विधींसाठी येतात. त्यामुळे परिसर स्वच्छ, सुरक्षित आणि नीटनेटका ठेवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पुढाकार घेतला. घाटाच्या भिंतींना नव्याने रंग देण्यात आला असून काही ठिकाणी पारंपरिक व कलात्मक चित्रे रेखाटण्यात आली आहेत. याचबरोबर घाटावरील पायऱ्या, बसण्याच्या जागा, शेड तसेच पाणीपुरवठ्याच्या नळांच्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. परिसरातील प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करून नवीन दिवे बसविण्यात येत आहेत. जेणेकरुन रात्रीच्यावेळी येणाऱ्या नागरिकांना सोयीचे ठरेल. परिसरातील सांडपाणी निचरा व्यवस्था सुधारणे, झाडांची छाटणी आणि कचरा निर्मूलन या कामांनाही गती देण्यात आली आहे.
महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने घाट परिसरात विशेष स्वच्छता मोहीम हाती घेतली असून घाटावर येणाऱ्या भाविकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय, विश्रांतीसाठी बाके आणि प्रसाधनगृहांच्या दुरुस्त्या पूर्णत्वास येत आहेत.
पुराच्या पाण्यामुळे येथील भिंती व परिसराचा रंग उडाला होता. येथे दररोज नागरिक धार्मिक विधीसाठी येतात. मात्र तेथील स्वच्छता व रंगरंगोटीमुळे घाटाच्या सौंदर्यात भर पडत आहे.
- अरुण शिंदे, नागरिक
घाटाच्या स्वच्छता आणि देखभालीकडे स्थापत्य विभाग, आरोग्य विभागाकडून संयुक्तपणे लक्ष ठेवले जात आहे. नागरिकांनीही घाटावर स्वच्छता पाळावी.
- प्रशांत कोटकर, उपअभियंता (स्थापत्य) ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालय
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.