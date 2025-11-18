सांडपाणी वाहिन्यांचे काम गतीने पूर्ण करा
जुनी सांगवी, ता. १७ ः जुनी सांगवी परिसरातील तुंबणाऱ्या सांडपाणी वाहिन्यांमुळे येथील अभिनव नगर, मुळानगर, जयमाला नगर, संगमनगर पवनानगर येथील रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. ह क्षेत्रीय कार्यालय व जल निस्सारण विभागाकडून मात्र हो करू अशी उत्तरे दिली जातात. महिना उलटूनही काम सुरू होण्यासाठी नागरिकांना प्रतिक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे येथील सांडपाणी व्यवस्थापन व वाहिन्या बदलण्याचे काम गतीने पूर्ण करण्यात यावे, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
मागील महिन्यात संततधार पावसामुळे सांगवीतील जयमाला नगर, अभिनव नगर, संगम नगर भागातील सांडपाणी वाहिन्या तुंबल्याने रहिवासी नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला होता. यामुळे तुंबणाऱ्या वाहिन्या बदलून मोठ्या व्यासाच्या वाहिन्या टाकण्यात याव्यात अशी नागरिकांची मागणी होती. याबाबत सकाळमध्ये वृत्ताद्वारे पाठपुरावा करण्यात आला होता. यावर जल निस्सारण विभागाकडून तुंबणाऱ्या सांडपाणी वाहिन्यांची स्वच्छता करण्यात आली आहे. तर मुळा नगर पंपिंग स्टेशन येथील मुख्य वाहिनी बदलण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. मात्र अद्याप प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात आली नाही. पुढे निवडणुकांची धामधूम पाहता येथील वाहिनी बदलणे दुरुस्ती कामे तत्काळ करण्यात यावीत अशी रहिवाशांची मागणी आहे.
मोठ्या पावसात सांडपाणी वाहिन्या तुंबल्या जात असल्याने परिणामी नागरिकांची स्वच्छतागृह तुंबण्याचे प्रकार पावसाळ्यात घडतात. आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात. याबाबत काम करण्यात येईल असे ह प्रशासनाकडून सांगण्यात आले, मात्र महिना उलटूनही येथील कामाला सुरुवात करण्यात आलेली नाही.
-रुपेरी पुजारी, स्थानिक नागरिक
मुळा नदीकाठच्या जुन्या वाहिन्या बदलून मोठ्या सांडपाणी वाहिन्या टाकण्यात याव्यात. येथील पंपिंग स्टेशन वाहिनी तुंबून पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा होत नसल्याने अडचणी येतात.
-आनंद साळवी, रहिवासी, संगमनगर
तुंबणाऱ्या सर्व वाहिन्यांची स्वच्छता करण्यात आली आहेत. आवश्यक ठिकाणी वाहिन्या बदलण्याची कामे सुरू करण्यात येणार आहेत. मुळा नदी पात्रात होणारी सांडपाणी गळती पाहणी करण्यात आली आहे. पुढील काही दिवसांत येथील वाहिन्या बदलण्यात येणार आहेत.
-शोएब शेख, अभियंता, जल निस्सारण विभाग ह प्रभाग
या आठवड्यात येथील कामाच्या कार्यवाहीस सुरुवात करण्यात येणार आहे. लवकरच संबंधित विभाग येथील कामे सुरू करेल.
-पूजा दुधनाळे, ह क्षेत्रीय अधिकारी
