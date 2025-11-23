विस्कळित पाणीपुरवठ्यामुळे सांगवी परिसर त्रस्त
जुनी सांगवी, ता.२३ : जुनी सांगवी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून विस्कळित पाणीपुरवठा सुरूच आहे. त्यामुळे नागरिकांना गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. ठरलेल्या वेळेत पुरवठा न होणे, कमी दाबाने पाणी येणे किंवा पूर्ण दिवस नळ कोरडे राहणे या समस्या गंभीर रूप घेत आहेत.
जुनी सांगवतील शितोळेनगर, सांगवी गावठाण परिसर, अभिनवनगर, जयमाला नगर, संगमनगर, शिंदेनगर, पवारनगर, मुळानगर, मधुबन व परिसरातून पाणीपुरवठ्याबाबत तक्रारी वाढल्या आहेत. नागरिकांच्या मते, ‘‘वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासन तत्परतेने दखल घेत नाहीत, ना प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही होताना दिसते. राजकारणाच्या गोंधळात खऱ्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना नागरिकांत वाढत आहे. लोकप्रतिनीधी व प्रशासन राजकारणात मस्त तर सांगवीकर जनता पाण्याने त्रस्त अशी स्थिती आहे.’’
स्थानिक महिलांना पिण्यासाठी आणि घरगुती कामांसाठी पाणी साठवण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे. याचा सर्वाधिक त्रास ज्येष्ठ नागरिक आणि कामगार वर्गाला होत आहेत. सकाळच्या वेळेत पाणी नसल्याने मुलांना शाळेत जाण्यास उशीर होत आहे. परिसरातील वाढती लोकसंख्या, जुन्या पाइपलाइनची दुरुस्ती न होणे, आणि वेळोवेळी होणारे तांत्रिक बिघाड यामुळे टंचाई अधिक तीव्र झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, नियमित वेळापत्रक जाहीर करून त्यानुसार पाणीपुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
टॅंकरसह बाटलीबंद पाण्याचा भुर्दंड
तहान भागवण्यासाठी नागरिकांना टॅंकर आणि बाटलीबंद पिण्याच्या पाण्याचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. विस्कळित पुरवठ्यामुळे विकतचे पाणी घ्यावे लागत असल्याने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. भाडेकरू, कष्टकरी वर्गाला हे परवडत नसल्याने नाईलाजास्तव भुर्दंड सहन करून तहान भागवावी लागत आहे. ही स्थिती पाहता मुबलक चोवीस तास पाणीपुरवठ्याचे काय, स्मार्ट शहरात स्मार्ट पाणी पुरवठा कधी होणार, असे प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
गेल्या काही महिन्यांपासून कमी दाबाने अनियमित पाणीपुरवठा समस्येमुळे सांगवीकरांना टंचाईचा त्रास सहन करावा लागत आहे. यामुळे कर्मचारी, कष्टकरी यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
- सुरेश ढमाले, जुनी सांगवी
नुसते स्मार्ट शहर म्हणून चालणार नाही. पायाभूत सुविधा मिळण्यासाठी झगडावे लागत आहे. पाण्याचा प्रश्न सुटायला हवा. नागरिकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे.
- बबन शितोळे, जुनी सांगवी
सांगवीतील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याबाबत प्रशासनाकडे मागणी करून पाठपुरावा सुरू आहे. सांगवीकरांचा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याची पालिकेकडे मागणी करण्यात आली आहे.
- प्रशांत शितोळे, माजी नगरसेवक
विद्युतविषयक दुरुस्ती कामे, रावेत येथील उपसा केंद्राची कामे यामुळे पाणी पुरवठा विस्कळित झाला होता. तो टप्प्याटप्प्याने पाणीपुरवठा विभागाकडून सुरळीत करण्यात येत आहे. येत्या आठवड्यात नियमित पाणीपुरवठा सुरळीत होईल.
- साकेत पावरा, अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, ‘ह’ प्रभाग
