मद्यमींसह चोरांचा उपद्रव; सांगवीत गस्त वाढवावी
जुनी सांगवी ः सांगवी जिल्हा रुग्णालय परिसरातील बीआरटीएस भुयारी मार्ग परिसरात नागरिकांनी रात्रगस्त वाढविण्याची मागणी केली आहे. रुग्णालयात सतत ये-जा करणारे रुग्ण, नातेवाईक, कर्मचारी यांची मोठी वर्दळ असते. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी येथील दिवे केबल उपद्रवी मंडळींकडून चोरणे, तोडणे असे प्रकार घडले होते. सध्या महापालिका विद्युत विभागाकडून पुरेसे दिवे बसविण्यात आलेले आहेत.
सांगवी जिल्हा रुग्णालयासमोर औंध-रावेत-किवळे बीआरटी मार्गावर भुयारी मार्ग आहे. आरोग्य विभागाकडून त्याची नियमित स्वच्छता व देखभाल करण्यात येते. असे असले तरी रात्रीच्या वेळी येथे कायमस्वरूपी सुरक्षारक्षक व पोलिस गस्त वाढवावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे. भुयारी मार्ग परिसरात अवैध थांबणाऱ्या गाड्या, तसेच काही युवकांचा अड्डा झाल्यामुळे रात्रीच्या वेळेला प्रवास धोकादायक बनत चालला आहे. विशेषतः रात्री नऊनंतर येथे वर्दळ कमी होत असल्याने चोरी, छेडछाड यासारख्या अप्रिय घटना घडण्याची शक्यता वाढते, अशी नागरिकांची तक्रार आहे.
नागरिक म्हणतात...
- परिसरात नियमित रात्रगस्त वाढवावी
- भुयारी मार्गातील दिव्यांची संख्या वाढवावी
- परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत
- जिल्हा रुग्णालय व परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यक्षमता तपासून नव्याने बसवावेत
- अवैध थांबणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करावी
- रात्री पोलिसांनी तीन ते चार वेळा गस्तीसाठी फेरी मारावी
औंध रावेत बीआरटीएस परिसरात प्रवासी, जिल्हा रुग्णालयात महाराष्ट्रातील विविध भागांमधून रुग्ण व नातेवाईक उपचारासाठी येतात. येणारे रुग्ण व नातेवाइकांची मोठी वर्दळ असते. यासाठी येथे पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.
- अरुण शिंदे, स्थानिक
औंध जिल्हा रुग्णालयासमोरील भुयारी मार्गाचा विविध ठिकाणी ये-जा करण्यासाठी विद्यार्थी अधिक प्रमाणात करतात. रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांनाही भुयारी मार्गाचा वापर सोईचा ठरतो. मात्र, परिसरात टवाळखोरांवर प्रतिबंध राखण्यासाठी पोलिस गस्त वाढवावी.
- दक्ष कांबळे, विद्यार्थी
औंध-रावेत- किवळे बीआरटी मार्गावरील जिल्हा रुग्णालयाजवळ भुयारी मार्ग आहे. त्यात पुरेशा प्रमाणात प्रकाश योजना करण्यात आलेली आहे. काही महिन्यांपूर्वी येथील दिवे उपद्रवी मंडळींकडून चोरणे तोडणे असे प्रकार घडले होते.
- जितेंद्र अहिरे, कनिष्ठ अभियंता, विद्युत विभाग, ह क्षेतरीय कार्यालय
