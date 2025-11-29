मिलिंदनगरात बिबट्याची अफवा
पिंपरी, ता.२९ ः पिंपरीतील मिलिंदनगर परिसरात बिबट्या दिसल्याची अफवा पसरल्यामुळे नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण झाली. याबाबत परिसरातील काही नागरिकांशी चर्चा केल्यानंतर तो फोटो ‘एआय’ निर्मित असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पिंपरी चिंचवड शहरातील मिलिंदनगर भागात शनिवारी सकाळी बिबट्या दिसल्याचे अफवा पसरली. नागरिकांनी व्हॉट्सअप स्टेटसवर बिबट्याचे ‘एआय’ निर्मित फोटो ठेवल्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. ज्या ठिकाणी बिबट्या असल्याचा फोटो व्हायरल झाला. त्या ठिकाणच्या नागरिकांशी चर्चा केली असता काही लोकांनी प्रत्यक्ष कोणताही बिबट्या पाहिले नसल्याचे मान्य केले. याबाबत वन विभागाशी संपर्क साधला असता त्यांनी बिबट्या दिसल्याची कोणतीही तक्रार आली नसल्याचे सांगितले.

