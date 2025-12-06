महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दापोडीत विविध कार्यक्रम
जुनी सांगवी, ता. ६ ः भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त दापोडीमध्ये विविध कार्यक्रम झाले. दापोडीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापाशी सकाळपासूनच नागरिक, सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते आणि अनुयायांनी अभिवादनासाठी गर्दी केली होती.
फिनिक्स सोशल ऑर्गनायझेशन, बुद्धघोष बुद्धविहार, बुद्धघोष हाउसिंग सोसायटी, भारतीय बौद्ध महासभेच्या सांगवी पूर्व, तक्षशिला महिला संघ, त्रिरत्न ग्रुप यांच्यातर्फे कार्यक्रम झाले.बाबासाहेबांच्या प्रतिमेला प्रा. समाधान भडकुंबे यांनी पुष्पहार अर्पण केला. सुरेश शिंदे, अशोक काळे यांनी सामूहिक वंदना घेतली. प्रा. भडकुंबे यांनी बाबासाहेबांच्या योगदानाबाबत विचार मांडले. ते म्हणाले, ‘‘डॉ. बाबासाहेब यांनी महात्मा फुले यांना सामाजिक क्रांतीचे प्रतीक मानले. फुले, शाहू महाराज यांचे विचार डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी कार्य केले.’’
धम्मपालन गाथा घेऊन कार्यक्रमाची सांगता झाली. यावेळी बुद्धघोष हाउसिंग सोसायटीचे चेअरमन शरद जांभळीकर, अरुण रणदिवे, ज्ञानेश्वर खाडे, चंद्रकांत दुर्गे, ऋषिकेश कांबळे, सिद्धांत कांबळे, अशोक काळे, सुरेश शिंदे, अर्जुन जगताप, सुनीता मोहिते आदी उपस्थित होते.
दापोडी पोलिस ठाण्याच्या वतीने डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार घालून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी पोलिस निरीक्षक महादेव कोळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. महावितरणच्या शाखेतर्फेही अभिवादन करण्यात आले. त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ सहाय्यक गणांमार्फत धम्मचक्र प्रवर्तन महाविहारमध्ये अभयराजा, विमलभद्र, सत्यदीप यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध उपक्रम झाले. आरोग्य शिबिरात डॉ. प्रमोद कसबे यांनी रक्त, डॉ. ज्योती मोरे व डॉ. जयश्री मोरे यांनी दंत, तर डॉ. रचना परमार व डॉ. पूजा वैद्य यांनी स्त्री रोग तपासणी मोफत केली. आयोजन निखिल आखाडे यांनी केले.
-----
