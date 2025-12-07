प्रभागावर लक्ष द्या; मतदारयाद्यांचा अभ्यास करा
पिंपरी, ता. ७ ः ‘ज्या प्रभागातून उभे रहायचे आहे, त्या प्रभागात लक्ष केंद्रित करा. प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहचा, मतदार यादीत घोळ झाला असल्याने त्यांचा अभ्यास करा,’ अशा सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनी केल्या.
चिंचवड गावातील विरंगुळा केंद्रात पक्षाच्या महिला आघाडीच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. कार्याध्यक्ष देवेंद्र तायडे, शहर सरचिटणीस जयंत शिंदे, प्रवक्ते माधव पाटील, प्रदेश संघटक संदीप चव्हाण, सामाजिक न्याय अध्यक्ष मयूर जाधव, विद्यार्थी आघाडी अध्यक्ष राहुल जाधव, ज्योती निंबाळकर, प्रियांका बारसे, सारिका हरगुडे, स्वाती पोकळे, कल्पना घाडगे, सुवर्णा वाळके, अर्चना हजारे आदी उपस्थित होते.
खडसे म्हणाल्या, ‘‘विधानसभा निवडणूक ‘मॅनेज’ झालेली आहे. त्यामुळे पाच वर्षे काम केल्यानंतरही आपल्याला यश आले नाही. हा मतदार यादीमधला घोळ आहे. त्यामुळे कोण काय करतेय याची तक्रार करण्यापेक्षा अभ्यासाला सुरवात करा. काम चांगले असेल तर पक्ष तिकीट द्यायला दारात येईल. पण आधी तुमची ताकद दाखवा. पक्ष तुमच्या पाठीशी आहे. पक्षाला आपले काम दिसतेय, याकडे लक्ष ठेवा. दुबार मतदान होऊ नये यासाठी तुमची ‘टीम’ तयार करा. पाच-दहा मतांनीही फरक पडू शकतो.’’
कोअर कमिटीची बैठक
पक्षाच्या प्रदेश पातळीवरील नेत्यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीच्या नियोजनासाठी कोअर कमिटी जाहीर केली आहे. त्यांची बैठक ज्येष्ठ नेते आझम पानसरे यांच्या उपस्थितीत झाली. ते म्हणाले, ‘‘निवडणुकीला इच्छुक असलेल्या पक्ष संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करू. संघटनेबाहेरील इच्छुकांकडून अर्ज मागवीत आहोत. त्यांना पक्षाशी संपर्क करता यावा यासाठी विधानसभानिहाय आणि शहर पातळीवर प्रत्येकी दोन प्रतिनिधींची निवड केली आहे. इच्छुकांची माहिती जमा झाल्यानंतर निवडणुकीची पुढील दिशा ठरवली जाईल.’’
दरम्यान, विधानसभा मतदारसंघनिहाय निवडणूक अर्ज स्वीकारण्यासाठी तुषार कामठे, देवेंद्र तायडे, काशिनाथ जगताप, इम्रान शेख, सुलक्षणा शीलवंत, संदीप चव्हाण, सुनील गव्हाणे, तुषार कामठे यांची निवड केली आहे. इच्छुकांनी अर्ज दाखल करावेत, असे आवाहन पक्षाने केले आहे.
