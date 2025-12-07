जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी सह दुय्यम निबंधकाला अटक
पिंपरी, ता. ७ : मुंढवा येथील जमीन खरेदी-विक्री गैरव्यवहार प्रकरणात दस्त नोंदणी करणाऱ्या सह दुय्यम निबंधकाला बावधन पोलिसांनी रविवारी (ता. ७) अटक केली. रवींद्र बाळकृष्ण तारू (वय ५८, रा. भोर) असे त्याचे नाव आहे. भोर येथील निवासस्थानावरून त्याला ताब्यात घेण्यात आले.
याप्रकरणी सह जिल्हा निबंधक वर्ग एक अधिकारी संतोष अशोक हिंगाणे यांनी बावधन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. जमीन विक्रीबाबत कुलमुखत्यारधारक शीतल किशनचंद तेजवानी, अमेडिया एन्टरप्रायजेस एलएलपी कंपनीचे भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील आणि दस्त नोंदणी करणारे सह दुय्यम निबंधक तारू या तिघांवर सहा नोव्हेंबरला गुन्हा दाखल झाला. २० मे रोजी सह दुय्यम निबंधक कार्यालय, हवेली क्रमांक ४ येथे हा व्यवहार झाला होता. या पक्षकारांनी दस्तनोंदणी करताना नजराणा व मुद्रांक शुल्काबाबत शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. शासनाच्या नियमांनुसार जमिनीचा खरेदी-विक्री दस्त करताना पाच कोटी ८९ लाख ३१ हजार रुपये इतके मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक होते. आरोपींनी संगनमत करून शासनाला देय असलेले सुमारे सहा कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क न भरता फसवणूक केली. याप्रकरणी शीतल तेजवानी हिला पुणे पोलिसांनी यापूर्वीच अटक केली असून ती पोलिस कोठडीत आहे.
-----------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.