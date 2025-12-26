मतांसाठी इच्छुकांची भावनिक साद
जुनी सांगवी, ता. २६ ः हिवाळ्याची थंडी चांगलीच जाणवू लागली असली, तरी राजकीय प्रचाराचा शिडकावा मात्र, अधिकच तापलेला दिसत आहे. रात्रीच्या गारव्यातही न थांबणारा प्रचाराचा हा प्रवास, इच्छुक उमेदवारांच्या घरभेटींमुळे नागरिकांच्या दारापर्यंत पोहोचताना दिसत आहे. थंडीने अंग गारठले असले, तरी उमेदवारांच्या शब्दांना मात्र मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची ऊब आहे. मतांसाठी भावनिक साद घातली जात आहे. इच्छुक उमेदवार सांगवीतील गल्लीबोळांतून फिरताना दिसत आहेत. हातात निवेदनपत्रे, चेहऱ्यावर हसू आणि शब्दांत आपुलकी अशा त्रिसूत्रीवर हा प्रचार सुरू आहे.
घराघरांत जाऊन मतदारांशी संवाद साधण्यावर भर देण्यात येत असून, नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे. कुठे पाणीपुरवठ्याची तक्रार, कुठे कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न, तर कुठे वाहतुकीचा गोंधळ, प्रत्येक ठिकाणी वेगळी व्यथा, आणि प्रत्येक व्यथेला उमेदवारांकडून आश्वासनांची ऊब देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. काही ठिकाणी चहाच्या कपासोबत संवाद रंगत आहेत, तर काही ठिकाणी उंबरठ्यावरच काही मिनिटांत मतांची गणिते मांडली जात आहेत. प्रचाराचे हे दृश्य म्हणजे जणू राजकारणाचा थेट लोकजीवनाशी झालेला संवादच म्हणावा लागेल. थंडीचा गारवा आणि प्रचाराची उष्णता यांचा अनोखा संगम सध्या सांगवीत पाहायला मिळत आहे.
निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्याने परिसरात राजकीय हालचालींना वेग आला असून, इच्छुक उमेदवारांची संख्या वाढताना दिसत आहे. प्रत्येकजण आपले वेगळेपण अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करत असून, मतदारांच्या मनात स्थान मिळवण्यासाठी शब्दांची आणि संपर्काची शर्यत सुरू आहे. एकीकडे थंडीने शहर गारठत असताना दुसरीकडे मते मिळविण्यासाठीचा संघर्ष मात्र अधिकच तीव्र होत चालला आहे. येत्या काळात प्रचाराचा ताप किती वाढतो आणि मतदारांचा कौल कुणाच्या पारड्यात जातो, याकडे संपूर्ण सांगवीकरांचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.