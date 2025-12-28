पिंपरी चिंचवडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रित
पिंपरी, ता. २८ : ‘‘पिंपरी चिंचवडमध्ये निवडणुका लढवत असताना राष्ट्रवादी म्हणजे घड्याळ आणि तुतारी एकत्रितपणे सामोरे जात आहे. त्यामुळे हा परिवार पुन्हा एकत्र येण्याचे काम होत आहे. बऱ्याच जणांच्या मनामध्ये हेच होते. त्यामुळे महापालिका निवडणूक दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला आहे,’’ अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी (ता.२८) केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ रविवारी तळवडे आणि चिखली येथे जाहीर विजय संकल्प सभा आयोजित केली होती. यावेळी पवार बोलत होते. यावेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, माजी आमदार विलास लांडे, अजित गव्हाणे, कविता आल्हाट आदी उपस्थित होते. एका बाजूला उमेदवारी जाहीर करण्याच्या सर्वच पक्षांत चर्चा सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला पवार यांनी नारळ फोडून प्रचारात आघाडी घेतली आहे.
पवार म्हणाले, ‘‘मी पंचवीस वर्षांत कधीही फोडाफोडीचे राजकारण केले नाही. ज्याला स्वखुशीने यायचे या. आज हे काय चाललंय? फोडाफोडी करून दम दिला जातोय. पिंपरी चिंचवडच्या नागरिकांनी हे खपवून घेता कामा नये. आमच्या पक्षाचा महापौर असताना देशातील ‘बेस्ट सिटी’ म्हणून पिंपरी चिंचवडला पुरस्कार मिळाला होता. शहराच्या विकासासाठी जीवाचे रान करत होतो. मी बारकाईने लक्ष देत होतो. आता काय स्थिती आहे. सर्व कामांमध्ये ‘रिंग’ सुरू आहे. ठराविक लोकांनाच काम दिले जात आहेत. निविदांवर पैसे उधळले जात आहे. जॅकवेलच्या कामात ३० टक्के वाढ झाली. रस्ते, उद्यान, उड्डाणपूल आदी कामे आमच्या काळात झाली आहेत. पिंपरी चिंचवड शहराचा विकास करत असताना २५ वर्षांत कधीही कर्ज काढले नव्हते. केंद्राचा पैसे आणला, त्याला जोड राज्याची होती. आज महापालिकेवर हजारो कोटींचे कर्ज आहे. महापालिका कर्जबाजारी केली ही पाप कुणाचं ?’ असा सवाल पवार यांनी विचारला.
शहरात टँकरमाफिया फोफावले
‘‘शहरामध्ये काही लोकांनी जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केला. लोकांना रस्त्यावर उतरावे लागले. मग डीपी रद्द करावा लागला. वाळूमाफिया, ड्रग्समाफिया सारखे आता टँकरमाफिया झाले आहेत. मूठभर लोकांचे दुकान चालवण्यासाठी सोसायट्यांना पाणी देत नाहीत. टँकर माफिया फोफावले आहेत,’’ असे पवार म्हणाले.
संतपीठ नावालाच!
‘‘हा महाराष्ट्र वारकरी संप्रदायाचा आहे. संतपीठ सुरू करण्याचा निर्णय आमच्या कार्यकाळात झाला होता. तेथून प्रवचनकार, कीर्तनकार निर्माण झाले पाहिजे. तबलावादक, हार्मोनियमवादक घडवायचे होते. भागवत, ज्ञानेश्वरी यांचे शिक्षण देणे अपेक्षित आहे. पण; तिथे सीबीएसई शाळा सुरू आहे. त्यामुळे संतपीठ नावालाच असल्याचे दिसून येते,’’ अशी टीका पवार यांनी केली.
