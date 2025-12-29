‘मकोका’तून बाहेर आलेल्या गुंडांनी मागितली खंडणी
पिंपरी, ता. २९ : महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत ‘मकोका’ कारवाई झालेला सराईत गुंड शाहरुख खान याच्या टोळीतील गुंडांनी हिंजवडीत लोखंडी साहित्याची गाडी खाली करणाऱ्यांना कोयत्याचा धाक दाखवत दहशत माजवली, तसेच त्यांना जिवे मारण्याची धमकी देत सात हजार रुपयांची खंडणी मागितली. याप्रकरणी अक्षय धनंजय सुरवसे (रा. मोई, ता. खेड) यांनी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून पोलिसांनी जलालुद्दीन शेख (रा. वाकड), ताजुद्दीन शेख (रा. जांबे, ता. मुळशी), मोहम्मद शेख (रा. पाचपीर चौक, काळेवाडी), अस्लम तांबोळी (वय १८) या चार गुंडांना अटक केली. इब्राहिम शेख (रा. वाकड) पसार आहे. यातील जलालुद्दीन आणि ताजुद्दीन हे दोघे नुकतेच ‘मकोका’तून बाहेर आले आहेत. शाहरुख सध्या कारागृहात आहे. फिर्यादी तसेच आंबाजी नवाडे, नवनाथ वाघमोडे, श्रीराम क्षीरसागर व विठ्ठल सुरवसे हे हिंजवडीतील कस्तुरी चौकातील किंग्स काउंटी येथे लोखंडी साहित्याची गाडी खाली करत होते. त्यावेळी आरोपींनी तेथे येऊन, ‘आम्ही शाहरुख खानच्या टोळीचे आहोत, माथाडी म्हणून काम करतो,’ असे सांगितले. इब्राहिमने कोयता दाखवून फिर्यादी व इतरांना जिवे मारण्याची धमकी दिली. ताजुद्दीन व जलालुद्दीन यांनीही धमकी देऊन पैशाची मागणी केली.
