ममतानगर भागात विशेष स्वच्छता मोहीम
जुनी सांगवी, ता.१२ : शहर स्वच्छ, कचरामुक्त व सुंदर ठेवण्याच्या उद्देशाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्यावतीने जुनी सांगवी परिसरात विशेष स्वच्छता व सुशोभीकरण मोहीम राबविण्यात आली. प्रभाग क्रमांक ३२ अंतर्गत ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील ममतानगर परिसरात हे अभियान यशस्वीपणे पार पडले.
गेल्या अनेक दिवसांपासून ममतानगर परिसरात मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे ढीग साचत होते. महापालिकेची घंटागाडी व स्वच्छता सेवक नियमितपणे कचरा उचलत असतानाही रात्रीच्यावेळी पुन्हा कचरा टाकला जात असल्याने परिसरात अस्वच्छतेची समस्या निर्माण झाली होती. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय करण्यासाठी सहाय्यक आरोग्य अधिकारी अंकुश झिटे, मुख्य आरोग्य निरीक्षक दीपक कोटियाना, आरोग्य निरीक्षक संदीप राठोड आणि प्रभाग प्रमुख अमन बिरडे यांनी पुढाकार घेतला.
स्वच्छता सेवकांच्या सहकार्याने संपूर्ण परिसराची सखोल स्वच्छता करण्यात आली. त्यासोबतच या जागेचे सुशोभीकरण करून नागरिकांमध्ये स्वच्छतेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यात आली. पुन्हा कचरा टाकला जाऊ नये, यासाठी आकर्षक रांगोळी काढून ‘कचरा करूनी कमी, आरोग्याची मिळेल हमी’ आणि ‘सफाई करा रोज, घाणीचा प्रॉब्लेम क्लोज’, अशी घोषवाक्ये लिहिण्यात आली.
या मोहिमेदरम्यान स्थानिक नागरिक व ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांना उघड्यावर कचरा न टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले.
PIM26B20850
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.