इंडियन म्युझिकल क्लब प्रस्तुत देशभक्तिपर गीतांनी श्रोते मंत्रमुग्ध
पिंपरी, ता. २९ : इंडियन म्युझिकल क्लब प्रस्तुत ‘ये दिल हैं हिंदुस्थानी या देशभक्तिपर गीतांच्या नि:शुल्क सांगीतिक मैफलीने श्रोते मंत्रमुग्ध झाले. राखी झोपे यांच्या संकल्पनेतून आणि अनिल झोपे यांच्या संयोजनातून ‘गाता रहे मेरा दिल’ या उपक्रमांतर्गत ही ४५वी विशेष सांगीतिक मैफल सादर करण्यात आली.
या कार्यक्रमात राजकुमार सुंठवाल, प्रमोद शर्मा, गणेश ओहाळ, सागर पाटील, शहाजी कांबळे, मंगेश उंबराणी, अमित पांचाळ, नीलेश मोरे, दत्तात्रय कुंभार, कविता शाह, माधवी पोतदार, रूपाली मिरासदार, प्रशांत कुलकर्णी आणि दीपा कोंडलेकर या कलाकारांनी एकाहून एक सुरेल गीतांचे सादरीकरण केले. बहुतांश गीतांना दमदार कोरसची प्रभावी स्वरसाथ लाभल्याने मैफलीची रंगत आणखी वाढली.
‘संदेसे आते हैं,’ ‘जहाँ डाल डाल पें,’ ‘फिर भी दिल हैं हिंदुस्थानी,’ ‘मेरा जुता हैं जपानी,’ ‘मेरे प्यारे वतन,’ ‘कितना सोणा हैं देश मेरा,’ ‘भारत हमको जानसे प्यारा हैं,’ ‘हर करम अपना करेंगे,’ ‘ये देश हैं वीर जवानोंका,’ ‘मेरे देश की धरती,’ ‘इन्साफ की डगरपें,’ ‘मेरे देशप्रेमीयों,’ ‘ए मेरे वतन के लोगों,’ ‘छोडो कल की बातें,’ ‘कर चले हम फिदा,’ ‘देश रंगीला...,’ ‘हैं प्रीत जहाँ की रीत सदा...,’ ‘दुल्हन चली’ अशा वैविध्यपूर्ण देशभक्तिपर गीतांना भरभरून दाद देताना श्रोते टाळ्यांसह ‘भारतमाता की जय!’ असा जयघोष करीत होते. ‘ने मजसी ने मजला...’ आणि ‘शूर आम्ही सरदार...’ या मराठमोळ्या गीतांनी श्रोत्यांना सद्गदित केले. ‘जिंदगी मौत ना बन जाये...’ या गीताने मैफलीचा समारोप करण्यात आला; तर राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली.
