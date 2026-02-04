जुनी सांगवीत पदपथावर अतिक्रमणाचा विळखा
जुनी सांगवी, ता.४ ः जुनी सांगवी येथील महत्त्वाचा व वर्दळीचा असलेल्या पी.डब्ल्यू.डी. सांगवी फाटा रस्त्यावरील पदपथावर दररोज रात्रीच्या वेळी अनधिकृत विक्रेत्यांची गर्दी होत आहे. भाजीपाला, फळे, खाद्यपदार्थ तसेच विविध किरकोळ वस्तूंची दुकाने थेट पदपथावर थाटली जात असल्याने परिसरातील वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होत आहे.
सायंकाळनंतर या मार्गावर वाहनांची संख्या वाढते. मात्र, पदपथावरच दुकाने, वाहने उभी करून होणारी वस्तू विक्री आणि त्यामुळे ग्राहकांची वाढती गर्दी यामुळे रस्त्याची रुंदी कमी होते. परिणामी दुचाकी, रिक्षा व चारचाकी वाहनांची गर्दी होत असून अनेकदा वाहतूक कोंडी निर्माण होते. लगतच मुख्य चौक व रस्ता असल्याने या परिसरात रात्रीची वर्दळ असते. पदपथावर अतिक्रमण झाल्यामुळे पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जागा उपलब्ध नसून त्यांना मुख्य रस्त्यावरून चालावे लागते. यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, महिला व लहान मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पदपथ हा पादचाऱ्यांसाठी असतो, मात्र या परिसरात तो पूर्णपणे विक्रेत्यांच्या ताब्यात गेला आहे, अशी मत येथील नागरिकांनी व्यक्त केले. महापालिकेने या भागात ठोस कारवाई तसेच पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने येथे प्रतिबंध करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
हा मुख्य रस्ता असल्याने येथे सतत वर्दळ असते. रात्री विक्रेते पदपथावर विक्री करतात. पदपथाच्या कडेला टेम्पो, वाहनांद्वारे विविध वस्तूंची विक्री केली जाते, यामुळे रहदारीस अडथळा निर्माण होत आहे.
- धम्मरत्न गायकवाड, नागरिक
नवी सांगवी, पिंपळे गुरवला ये-जा करण्यासाठी हा चौक आहे, मात्र, पदपथांवर विक्रेत्यांचा विळखा वाढू लागल्याने हा रस्ता आणि चौक रहदारीसाठी अपुरा पडत आहे.
- रूपेश पुजारी, नागरिक
येथे नियमित कारवाई करण्यात येते. महापालिका अतिक्रमण विभागाशी चर्चा करून येथे संयुक्त कारवाई करण्यात येईल तसेच रात्रीची गस्त वाढविण्यात येईल. अडथळा ठरणाऱ्या वाहनांवर, बेकायदा पार्कींगवर नियमित कारवाई सुरू आहे.
- सुदाम पाचोरकर, वाहतूक पोलिस निरीक्षक जुनी सांगवी विभाग
