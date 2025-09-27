बीआरटीएस बसथांब्यासह मार्गाची दुर्दशा
पिंपळे गुरव, ता. २७ ः पिंपळे गुरव येथील स्वराज गार्डन चौक परिसरातील बीआरटीएस मार्गावरील बस थांब्यावरील कठडा काही दिवसांपूर्वी अज्ञात वाहनाच्या धडकेमुळे तुटला असून त्याची दुरुस्ती न झाल्याने प्रवासी व पादचारी यांना धोका निर्माण झाला आहे. याच ठिकाणी बस मार्गालगत बसविण्यात आलेली लोखंडी सुरक्षा जाळी आणि दगडी दुभाजक देखील वाहनांच्या धडकांमुळे वाकलेल्या आणि तुटलेल्या अवस्थेत आहे.
दररोज हजारो प्रवासी बीआरटीएस मार्गाचा वापर करतात. त्यांना सुरक्षित सुविधा मिळणे अपेक्षित असताना, बसथांबा आणि त्याची सुरक्षा अर्धवट व जीर्णावस्थेत आहे. त्यामुळे दुचाकीस्वार, रिक्षा तसेच लहान वाहनचालकांसाठी हा भाग अपघातप्रवण बनला आहे. रात्रीच्यावेळी प्रकाश योजनेचा अभाव असल्याने हे तुटलेले दुभाजक वेळेत न दिसल्याने अपघात होण्याची शक्यता अधिक आहे. अनेक वेळा दुचाकी घसरून अपघात झाल्याच्या घटना येथे घडल्या असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. तत्काळ दुभाजक दुरुस्ती, कठड्यांची पुनर्बांधणी व जाळीचे काम करण्याची मागणी केली आहे. अपघात घडल्यावरच उपाययोजना करण्याची सवय न ठेवता यापूर्वीच धोका दूर करण्याची जबाबदारी महानगरपालिका व वाहतूक विभागाने पार पाडावी, अशी मागणी होत आहे.
काय आहे समस्या
- बसथांब्याचा कठडा तुटलेला
- लोखंडी जाळी, दगडी दुभाजक वाकलेली व तुटलेली
- दुचाकीस्वारांचे वारंवार अपघात
- प्रकाश योजनेचा अभाव
- प्रशासनाकडून दुरुस्तीची कोणतीही कारवाई नाही
या ठिकाणची पाहणी करून अपघातामुळे बीआरटी रस्त्यावर तुटलेल्या रेलिंगची तातडीने दुरुस्ती करण्यात येईल.
- बापूसाहेब गायकवाड, सह शहर अभियंता, दळणवळण विभाग
