संवेदना जागृतीसाठी पर्यटन हवे ः डॉ. सप्तर्षी
पिंपळे गुरव, ता. २९ ः ‘‘पर्यटनाच्या माध्यमातून जगभरातील विविध प्रदेश, भाषा, संस्कृती यांची आपल्याला ओळख होत असते. संवेदना जागृत करण्यासाठी पर्यटन करणे आवश्यक आहे,’’ असे मत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या पर्यावरण शास्त्र विभागाचे माजी विभाग प्रमुख डॉ. प्रवीण सप्तर्षी यांनी व्यक्त केले.
नवी सांगवी येथील पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या बाबुरावजी घोलप महाविद्यालयामध्ये जागतिक पर्यटन दिनानिमित्ताने विशेष व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्या व महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. संगीता जगताप कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. या प्रसंगी उपप्राचार्या डॉ. वंदना पिंपळे, भूगोल विभाग प्रमुख डॉ. रमाकांत कस्पटे, महाविद्यालय परीक्षा अधिकारी डॉ. सुभाष वाव्हळ, पर्यटन विभाग प्रमुख प्रा. सद्दाम घाटवाले यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
प्राचार्या डॉ. जगताप यांनी मनोगतात अर्थव्यवस्थेमध्ये पर्यटनाचे असलेले महत्त्व अधोरेखित करत सर्वांना जागतिक पर्यटन दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. प्रा. सद्दाम घाटवाले यांनी सूत्रसंचालन केले; तर डॉ. राणी भगत यांनी आभार मानले. प्रा. मनीषा गमे, प्रणीत पावले, संतोष कुंभार यांच्यासह सर्व शिक्षक व शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी कार्यक्रमासाठी परिश्रम घेतले.
