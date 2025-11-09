जॉगिंग ट्रॅक पुन्हा कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांत
पिंपळे गुरव, ता. ९ ः नवी सांगवीतील माहेश्वरी चौक परिसरातील जॉगिंग ट्रॅक कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांमध्ये पुन्हा गाडला गेला आहे. दुर्गंधीबरोबरच सापांचाही वावर आढळून आल्याने व्यायामप्रेमी नागरिक या परिसराकडे पाठ फिरवत आहेत.
ट्रॅक परिसरात कचरा टाकण्यास प्रतिबंध करुन नियमित सफाई केली जावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
दररोजचा व्यायाम, चालणे आणि धावण्यासाठी येणारे व्यायामप्रेमी या जॉगिंग ट्रॅकचा वापर करत असतात. मात्र,
काही दिवसांपासून त्याच्या परिसरात कचऱ्याचे प्रमाण पुन्हा वाढत आहे. ट्रॅकच्याकडेला, झाडाझुडपांत आणि रस्त्याच्या बाजूला प्लॅस्टिक, सडलेले अन्न, बांधकामांचा राडारोडा आणि घरगुती ओला कचरा यांचे संमिश्र ढीग पडलेले आहेत. त्यामुळे माशा, डासांसह किटकांचा उपद्रव वाढला आहे. याशिवाय, तेथील गवतामुळे सापांचा वावर वाढला आहे. काहीवेळा साप समोरून जाताना दिसल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नवी सांगवी येथील जॉगिंग ट्रॅकच्या भिंतीलगत पडलेला कचरा उचलण्याऐवजी त्या कचऱ्यावर थेट पावडर टाकल्याचे निदर्शनास आले आहे.
माहेश्वरी चौक परिसरातील जॉगिंग ट्रॅक स्वच्छ होता. पण, सद्यःस्थितीत कचऱ्याचे सातत्याने ढीग दिसतात. सकाळी व्यायामाला जाताना दुर्गंधीमुळे नाक धरावे लागते. एवढंच नाही; तर काही वेळा सापही दिसतात. त्यामुळे मुलांना या भागात खेळायला पाठवणे धोक्याचे झाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
जॉगिंग ट्रॅक परिसराची पाहणी करून तेथील कचरा तातडीने उचलून साफसफाई करण्यात येईल.
- दीपक कोटियाना, मुख्य आरोग्य निरीक्षक, ‘ह’ क्षेत्रीय अधिकारी
PMG25B02921
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.