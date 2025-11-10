जॉगिंग ट्रॅकजवळील कचऱ्याचे ढीग साफ
पिंपळे गुरव, ता. १० ः नवी सांगवी येथील माहेश्वरी चौक येथील जॉगिंग ट्रॅकवर पुन्हा एकदा कचऱ्याचे ढीग साचल्याचे
वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध करताच आरोग्य विभागाने त्याची तत्काळ दखल घेत ट्रॅक परिसर त्वरित स्वच्छ केला. त्यामुळे व्यायामप्रेमी नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
या जॉगिंग ट्रॅकवर कचरा टाकला जात असल्याची तक्रार नागरिकांनी ‘सकाळ’च्या माध्यमातून केली होती. ‘जॉगिंग ट्रॅकवर पुन्हा साचले कचऱ्याचे ढीग’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. आरोग्य विभागाचे अधिकारी दीपक कोटियाना यांनी जॉगिंग ट्रॅक परिसराची पाहणी करून तातडीने कचरा उचलून सफाई करण्यात येईल, असे सांगत लगेच कार्यवाही सुरू केली. त्यामुळे नागरिकांनी ‘सकाळ’ व आरोग्य विभागाचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत. तसेच या भागात भविष्यात नियमित स्वच्छता राखली जावी आणि जॉगिंग ट्रॅकवर कचरा साचणार नाही, यासाठी आरोग्य विभाग यांचे सहकार्य असेच सुरू राहावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
