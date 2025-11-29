श्री दत्तगुरू जयंती उत्सवाची तयारी सुरू
पिंपळे सौदागर, ता. २९ : श्री स्वामी समर्थ अनंत मठ, शिवराजनगर रहाटणी येथे चार डिसेंबर रोजी श्री दत्तगुरू जयंती उत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. त्याच्या धार्मिक तयारीचा आरंभ भक्तिमय वातावरणात झाला. मठ परिसरात पहाटेपासूनच गजर, मंत्रोच्चार व सुवासिक धूप-दीपांनी वातावरण मंगलमय बनले होते.
सुनीता अनंत पोतदार (काकी) यांच्या आशीर्वादाने व सूचनेनुसार, ॲड. विद्या पोतदार-पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच सेवेकरी भोला काटे, सत्यम खंडागळे, पीयूष धानोरकर, राहुल पाटील, विवेक वसगडेकर आणि हितेश पाटील यांच्या पुढाकाराने आजपासून श्री गुरूचरित्र पारायण विधिवत प्रारंभ झाले. या पारायणात भक्तांचा उत्स्फूर्त सहभाग पाहायला मिळत असून, पहिलेच दिवशी १२१ भक्तांनी उपस्थिती नोंदविली. यात महिला भाविकांचा सहभाग लक्षणीय आहे. गुरूपारायणाच्या कालावधीत अनंत मठ मुख्य शक्तिपीठातर्फे पारायणकर्त्यांसाठी दररोज चहा व प्रसादाचे नियोजन करण्यात आले आहे. पारायणाची सांगता तीन डिसेंबर रोजी होणार असून, त्यादिवशी विशेष पूजा, गुरूवंदना व आरतीचे आयोजन केले जाणार आहे.

