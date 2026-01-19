मैलामिश्रित सांडपाण्याने आरोग्याला धोका
पिंपळे गुरव, ता. १९ ः पिंपळे गुरव गावठाण परिसरातील लक्ष्मीनगर येथील लक्ष्मी माता मंदिर रस्त्यावर असलेली सांडपाणी वाहिनी वारंवार तुंबत असून त्यातील मैलामिश्रित सांडपाणी थेट रस्त्यावर व नागरिकांच्या घरासमोर साचत आहे. त्यामुळे परिसरात प्रचंड दुर्गंधी पसरली असून सार्वजनिक आरोग्यालाही धोका निर्माण झाला आहे.
लक्ष्मी माता मंदिर रस्त्यालगत असलेल्या या अरुंद गल्लीत सांडपाणी वाहिनी तुंबल्याने सांडपाणी रस्त्यावर वाहू लागले आहे. काही ठिकाणी हे सांडपाणी थेट घरांच्या दारात साचले असून नागरिकांना ये-जा करणेही कठीण झाले आहे. दुर्गंधी इतकी तीव्र आहे की घरात बसणे कठीण झाले असून अनेक नागरिकांना श्वास घेण्यास त्रास जाणवत आहे.
नागरिकांनी यापूर्वीही हा प्रश्न वारंवार महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. मात्र, प्रत्येकवेळी केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाची साफसफाई करून प्रश्न मार्गी लावल्याचे चित्र दिसून आले. योग्य नियोजन, जुनी वाहिनी बदलणे अथवा कायमस्वरूपी उपाययोजना न केल्याने यंदा समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे.
सांडपाण्यामुळे परिसरात डासांचा प्रादुर्भाव वाढला असून सर्दी, खोकला, मळमळ, डोकेदुखी यांसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढण्याची भीती नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक व आजारी व्यक्तींना याचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. महापालिका प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन चेंबरची सखोल साफसफाई करावी, सांडपाणी वाहिनीची क्षमता तपासून आवश्यक त्या कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
सांडपाणी वाहिनीची तातडीने पाहणी करण्यात येईल. गटार तुंबल्याने निर्माण झालेली अडचण त्वरित दूर करून सांडपाणी वाहिनी साफ केली जाईल.
- धनाजी बांगर, उपअभियंता (जलनिसारण) ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालय
सांडपाणी वाहिनी तुंबल्याने आमच्या रस्त्यावर दुर्गंधीयुक्त पाणी पसरले आहे. अगदी आमच्या दारात सांडपाणी घुसल्याने आमच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. घरात राहणे कठीण झाले आहे. महानगरपालिकेने तातडीने कायमस्वरूपी प्रश्न सोडवावा.
- पप्पू डोळस, स्थानिक नागरिक
PMG26B03029
