पाणी मीटरला विरोध केल्यास गुन्हा
पिंपरी, ता. ९ ः पाणी चोरी रोखण्यासह पाणीपुरवठा नियोजन व व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी महापालिकेने नळांना पाणी मीटर बसविण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्यास अडथळा आणणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा तसेच अनधिकृत नळजोडणी खंडित करण्याचा इशारा महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी दिला आहे.
पिंपरी चिंचवडची वाढती लोकसंख्या आणि मर्यादित पाणीसाठा लक्षात घेता शहरातील पाणीपुरवठ्याचे अचूक नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे. त्याचा हिशोब ठेवणे, गळती रोखणे, अनधिकृत वापर टाळणे यासाठी महापालिकेने सर्व प्रकारच्या नळजोडांवर पाणी मीटर बसविणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीधारकांची माहिती मिळणार असून अनधिकृत नळजोडणी अर्थात पाणीचोरी उघडकीस येणार आहे. आतापर्यंत १० हजारांपेक्षा अधिक अनधिकृत नळजोड आढळले आहेत. आता महापालिकेने पाणी मीटर बसविण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. घरगुती वापरासाठी मीटर व नळजोडणीचा खर्च पाणीपट्टीधारकांकडून पाणीबिलातून हप्त्याने वसूल केला जाणार आहे. सर्व पाणीपट्टीधारकांनी तत्काळ पाणी मीटर बसवून घ्यावे, असे आवाहन महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने केले आहे.
व्यावसायिकांनाही इशारा
शहरातील व्यावसायिक पाणी वापरावरही महापालिकेने लक्ष केंद्रित केले आहे. हॉटेल्स, वॉशिंग सेंटर्स, बांधकामे, आरओ प्लांट्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर सर्व व्यावसायिकांनी पिण्याच्या पाण्याचा अनधिकृत व्यावसायिक वापर तत्काळ थांबवावा. ज्यांनी अनधिकृत नळजोडणी घेतली आहे, त्यांनी ती त्वरित नियमित करून मीटर बसवावे, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
पिंपरी चिंचवड शहराला पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब मोजला जाणे आवश्यक आहे. पाणी मीटरमुळे पाणी वापराची अचूक आकडेवारी मिळेल. शिवाय पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करणे आणि अपव्यय टाळणे शक्य होईल. नागरिकांनी या मोहिमेला सहकार्य करून पाणी मीटर बसवून घ्यावे.
- प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
