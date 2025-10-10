मैदानी क्रीडा स्पर्धेत अधिकारी, कर्मचारी अव्वल
पिंपरी, ता. १० : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या ४३ व्या वर्धापन दिनानिमित्त अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी क्रीडा विभागाच्या वतीने आयोजित मैदानी क्रीडा स्पर्धा नुकत्याच पार पडल्या. स्पर्धेचे उद्घाटन प्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, उपायुक्त क्रीडा पंकज पाटील आदी उपस्थित होते.
स्पर्धेचा निकाल (अनुक्रमे प्रथम-द्वितीय, तृतीय)
पुरुष ४५ वर्षे आतील
१०० मीटर धावणे : सुरज काटे, ओंकार कदम, ओम राऊत
२०० मीटर धावणे : प्रथमेश भोसले, मंगेश साळुंके, दुधमल जाधव
लांब उडी : महेश येवले, संदीप बेलेकर, मयूर पाटील
गोळा फेक : ओंकार कहाने, रमेश राठोड, अमोल सोनवणे
पुरुष ४५ वर्षांवरील
१०० मीटर धावणे : सुनील जाधव, नंदू ढगे, हरिभाऊ साबळे
२०० मीटर धावणे : राहुल शेंडगे, मानसिंग गायकवाड, नंदकुमार इंदलकर
लांब उडी : पंकज पाटील, श्रीकांत झोरे, दीपक कन्हेरे
गोळा फेक : सोपान खोसे, भानुदास दुधाळ, चंद्रकांत पाटील
महिला ४५ वर्षे आतील
१०० मीटर : सायली चनगुंडी, स्नेहा जगताप, श्रद्धा रसाळ
२०० मीटर : नंदिनी खाडे, नीलम जगताप, सुषमा तुरुकमारे
लांब उडी : रूपाली उभे, सुप्रिया सुरगुडे, मनीषा खेडकर
गोळा फेक : ममता शिंदे, संगीता कराड, अश्विनी घुगे
महिला ४५ वर्षांवरील :
१०० मीटर : सुरेखा कुंजीर, चारुशीला जाधव, विद्या किनेकर
लांब उडी : माधुरी चव्हाण, सुनिता पालवे, वैशाली साळी
गोळा फेक : वंदना आहेर, सीमा सुकाळे, मंगल जाधव