दिवाळीनिमित्त चिंचवडला ‘सकाळ नाट्यमहोत्सव’
पिंपरी, ता. १० ः दिवाळीचा आनंद द्विगुणित करायचा आहे. सुट्ट्यांमधील वेळ सत्कारणी लावायचा आहे. विनोदी नाट्यकृतींचा आस्वाद घेत पोट भरून हसायचे आहे. दररोजच्या तणावातून बाहेर पडायचे आहे. तर मग आजच आपले तिकीट ‘बुक’ करा आणि चिंचवडच्या प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात ‘सकाळ’तर्फे २३ ते २६ ऑक्टोबर या कालावधीत आयोजित नाट्य महोत्सवाचा आस्वाद घ्या!
दीपावलीच्या मंगलपर्वानिमित्त ‘सकाळ नाट्य महोत्सव’ आयोजित केला आहे. यामध्ये पु. ल. देशपांडे यांच्यासह दिग्गज लेखकांच्या नाट्यकलाकृती पाहायला मिळणार आहेत. शिवाय, डॉ. गिरीश ओक, सुनील गोडबोले, भरत जाधव अशा कलाकारांचा अभिनय थेट बघायला मिळणार आहे. तेही सवलतीच्या दरात. त्यामुळे आजच आपल्या तारखा राखीव ठेवा आणि कलाकारांच्या आविष्काराला दाद देत सहकुटुंब महोत्सव काळात दररोज रात्री नऊ ते बारा या वेळेत ‘एन्जॉय’ करा कलाकारांचा ‘लाइव्ह’ अभिनय!
काय? कुठे? कधी? केव्हा?
काय? ः ‘सकाळ’ नाट्यमहोत्सव
कुठे? ः प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, चिंचवड
कधी? ः २३ ते २६ ऑक्टोबर २०२५
केव्हा? ः नाट्यमहोत्सव काळात दररोज रात्री ९ वाजता
अशी आहेत नाटके
तारीख आणि वार / नाटक
२३ ऑक्टोबर, गुरुवार / तुझे आहे तुजपाशी
२४ ऑक्टोबर, शुक्रवार / ऑल दि बेस्ट
२५ ऑक्टोबर, शनिवार / शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोहल्ला
२६ ऑक्टोबर, रविवार / पुन्हा सही रे सही
सवलतीच्या दरात तिकिटे
सिझन तिकीट (तळमजला) ः १५०० रुपये
प्रतिनाटक तिकीट (तळमजला) ः ५०० रुपये
प्रतिनाटक तिकीट (बाल्कनी) ः ४०० रुपये
इथे आहेत तिकिटे उपलब्ध
- bookmyshow
- ticketalay
- फोन बुकिंग ः ८९७५२३७०४१
अधिक माहितीसाठी संपर्क ः नितीश ः ७७०९०९७१११
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.