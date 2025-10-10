‘आमदार आपल्या दारी’ उपक्रमात ७८३ तक्रारींचे निवारण
पिंपरी, ता. १० : शासकीय दाखले, रेशनकार्ड, वीज, पाणी, ड्रेनेज, आरोग्य, पर्यावरण, वाहतूक तसेच महापालिकेशी संबंधित अशा ७८३ तक्रारी चिंचवड विधानसभेचे आमदार शंकर जगताप यांच्या थेरगाव येथील ‘आमदार आपल्या दारी- संवाद, सेवा, समर्पण’ कार्यक्रमात सोडविण्यात आल्या. तर, अनेक तक्रारींवर कार्यवाही सुरू करण्यात आली.
थेरगावमधील सोनाई मंगल कार्यालयात गुरुवारी (ता. ९) हे शिबिर पार पडले. प्रभाग क्रमांक २३ आणि २४ मधील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. ‘‘शासन आणि प्रशासन नागरिकांच्या दारी पोहोचवणे हेच खरे जनसेवेचे उदाहरण आहे,’’ असे आमदार जगताप यांनी यावेळी सांगितले. या उपक्रमात नागिरकांच्या तक्रारी, विविध समस्या सोडविण्याबाबत तत्काळ निर्णय घेण्यात आले. तर, अनेक तक्रारींवर त्वरित कार्यवाही करण्याच्या सूचना आमदार जगताप यांनी प्रशासनाला दिल्या.
यावेळी नायब तहसीलदार मदन जोगदंड, मंडळ अधिकारी विष्णू भोसले, बाबासाहेब साळुंखे, अश्विनी गायकवाड, तलाठी एच.एम. चांदेकर, सचिनानंद माहुनकर, नवनाथ मोरे, साहेबराव थोरात, सुदर्शन पाटील, संजय गांधी निराधार योजनेचे प्रकाश भोंडवे, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता मुंडे, वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक मधुकर थोरात, ग प्रभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी किशोर ननावर तसेच काळेवाडी पोलीस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक बहिरट आदी उपस्थित होते. आमदार जगताप यांच्यासोबत ‘ग’ क्षेत्रीय समितीचे स्वीकृत सदस्य संदीप गाडे, माजी नगरसेवक अभिषेक बारणे, तानाजी बारणे, माजी नगरसेविका मनीषा पवार आदींची उपस्थिती होती.
