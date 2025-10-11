अत्तर, उटणे विक्रीतून जीवनाला ‘सुगंध’
राहुल होतोले ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १२ : दिवाळीनिमित्त नवनवीन कपड्यांसोबत नवनवीन ब्रॅंडचे परफ्यूमस्, अत्तर, सुगंधी उटणे आणि सुगंधी तेलाला मोठी मागणी आहे. रसायनविरहित नैसर्गिक उटण्यांची बाजारात आवक वाढली आहे. महागड्या ब्रंडच्या परफ्यूमऐवजी त्याच फ्लेवरच्या आणि ९० टक्यांहून अधिक स्वस्त दरात पर्याय अनेक व्यावसायिकांनी उपलब्ध करून दिले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील बाजारपेठेत शंभर रुपयांपासून बारा ते पंधरा हजार रुपये तोळा दराने सुगंधी अत्तर आणि परफ्यूमची विक्री होत आहे. आबालवृद्धांसह सर्वांना परफ्यूमचा आवडीने वापर करतात. हव्या असलेल्या फ्लेवरसाठी अनेकजण पिंपरी बाजारात तर काही पुणे शहरात जाऊन अत्तरांची खरेदी करतात. दोन ते तीन हजार रुपयांपर्यंतच्या परफ्यूमच्या सुगंधासारखा हुबेहूब परफ्यूम बनवून बाजारात दोनशे ते तीनशे रुपयांपर्यंत विक्री केला जात आहे. दसरा आणि दिवाळीसारख्या सणांमध्ये विक्रीमध्ये २० ते २५ टक्के वाढ झाल्याचे पिंपरीतील विक्रेत्यांनी सांगितले.
वूड प्रकारातील अत्तरांना मागणी
इम्पिरिअल वूड प्रकारातील सुगंधी अत्तरांना मोठी मागणी आहे. तसेच व्हाइट वूड, शहा, अमीर, ब्लॅक आदी वूड प्रकारातील सुगंधी अत्तरांनाही अधिक मागणी असल्याचे दिसून येते.
परफ्यूम
प्रकार : ताज मोस्ट वांटेड, जीसी फ्लोरा, क्रिड, ग्रेड अवेंट्स, कुल विंटर, टायटॅनियम, रॉयल ब्लॅक, आइस बर्ग, मोगरा
किंमत ः तोळा ६०० रुपये ते १२०० पर्यंत
अत्तर (उच्चप्रतिचे) ः कंबोडियो वूड, इंपिरिअल वूड, वर्द अस्फान, उद राशिद, उद रोज, कॉबॅक्ट उद
किंमत (प्रतितोडा) ः १० ते ३० हजार रुपये
अत्तर (स्वस्त) ः एक्झोटिक मस्क, रॉयल ब्लॅक, मस्क जोया, मस्क फायर, ड्रिम्स
किंमत (प्रतितोडा) ः १०० ते १००० रुपये
दिवाळी सणाला अत्तर आणि परफ्यूमला मोठी मागणी असते. मागणीमध्ये वीस ते तीस टक्क्याहून अधिक वाढ झाली आहे. वूड प्रकारातील अत्तरांना विशेष मागणी असते. महागड्या ब्रॅंडला स्वस्त दरात त्यासारखाच पर्याय उपलब्ध करून दिला जात आहे. त्यामुळे मागणी आणखी वाढली आहे.
- सरफराज शेख, विक्रेता, पिंपरी
