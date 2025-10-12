दुचाकी बाजूला घेण्यास सांगितल्याने गळा दाबून जिवे मारण्याचा प्रयत्न
पिंपरी : रस्त्यातील दुचाकी बाजूला घेण्यास सांगितल्याच्या कारणावरून चौघांनी मिळून दोघांना रॉड, दांडक्याने बेदम मारहाण केली. यातील एकाचा गळा दाबून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना बोपखेलमधील गणेशनगर परिसरात घडली. या प्रकरणी गणेश देवकर (रा. गणेशनगर, बोपखेल) यांनी दिघी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी सूरज चव्हाण, शुभम डिंगे, विश्वास लोट आणि विक्रांत देवकुळे (सर्व रा. बोपखेल) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी गणेश हे नेहमीप्रमाणे कामावर जात होते. दुर्गामाता मंदिराजवळ रस्त्यात एक दुचाकी उभा केली होती. तिथे आरोपी थांबलेले होते. त्यामुळे गणेश यांनी हॉर्न वाजवून रस्त्यातून दुचाकी बाजूला घेण्यास सांगितले. त्या कारणावरून आरोपींनी गणेश आणि त्यांचा पुतण्या श्रेयस देवकर यांना रॉड आणि काठीने मारून गंभीर जखमी केले. आरोपी सूरज चव्हाण याने फिर्यादीचा गळा दाबून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला.
भावाच्या पत्नीच्या अंगावर पेट्रोल ओतून जाळले
पिंपरी : उसने दिलेले पैसे परत मागितल्याच्या कारणावरून चुलत भावासोबत भांडण करून भावाच्या पत्नीच्या अंगावर पेट्रोल ओतून जाळले. यामध्ये महिला गंभीर जखमी झाली. ही घटना भोसरीतील धावडे वस्ती येथे घडली. या प्रकरणी रावसाहेब आव्हाड (रा. गणेशनगर, धावडे वस्ती, भोसरी) यांनी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी संतोष आव्हाड, रंगुबाई आव्हाड (दोघेही रा. धावडे वस्ती, भोसरी) यांना अटक केली आहे. फिर्यादी रावसाहेब यांनी त्यांचा चुलतभाऊ आरोपी संतोष याला उसने पैसे दिले होते. ते पैसे रावसाहेब यांनी संतोषकडे मागितले. या कारणावरून त्यांच्यात वाद झाला. त्यानंतर संतोष याने रावसाहेब यांच्या पत्नीच्या अंगावर पेट्रोल ओतून आग लावली. या घटनेत त्या गंभीर जखमी झाल्या.
जास्त परताव्याचे आमिषाने १९ लाखांची फसवणूक
पिंपरी : गुंतवणुकीवर जास्त परतावा देण्याचे आमिष दाखवून एकाची १९ लाख ५३ हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. ही घटना चिखलीतील पाटीलनगर येथे घडली. या प्रकरणी सचिन गार्डी (रा. पाटीलनगर, चिखली) यांनी चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार सावनी जैन, मानव शेठ आणि इतर बँक खाते धारकांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपींनी फिर्यादी सचिन यांना एका व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी करून घेतले. त्यांना एक बँक खाते क्रमांक देऊन त्यावर पैसे भरून ट्रेडिंग चालू केल्यानंतर सुरुवातीला चांगला परतावा दिला. त्यानंतर पुन्हा जास्तीचा परतावा देण्याचे आमिष दाखवून आरोपींनी सचिन यांच्याकडून १९ लाख ५३ हजार रुपये घेतले. नंतर त्यांना कोणताही परतावा न देता त्यांची फसवणूक केली.
गांजा बाळगल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा
पिंपरी : बेकायदारित्या गांजा बाळगणाऱ्या एकाला निगडी पोलिसांनी रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई निगडीतील ओटास्कीम येथे करण्यात आली. धीरज अशोक ढोकणे (रा. रुपीनगर, तळवडे) असे गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपीकडून ३१५ ग्रॅम वजनाचा १५ हजार ७५० रुपयांचा गांजा जप्त केला आहे.
---