घोरावडेश्वर येथे दगड कोसळल्याने अपघात
सोमाटणे, ता.१२ ः घोरावडेश्वर शिवमंदिरासमोरील केबलवर दगड कोसळल्याने मंदिराचा वीजपुरवठा खंडित झाला असून या अपघातात एक भाविक जखमी झाला आहे.
पुजारी अमरनाथ बाबा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार घोरावडेश्वर शिवमंदिरासमोरील खडकावरील मोठा दगड, संरक्षक कठड्यालगतच्या केबलवर कोसळला. यावेळी दर्शनासाठी आलेला एक भाविक जखमी झाला, त्याला उपचारासाठी डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान या दगडाने केबल तुटल्याने मंदिराचा वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. रविवारी वीजपुरवठा सुरळीत करण्याचे काम सुरु करण्यात आले.
