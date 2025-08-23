महापालिकेच्या ‘महाआरोग्य शिबिराला’ उत्स्फूर्त प्रतिसाद
पिंपरी, ता. २२ ः पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाच्या वतीने नागरी आरोग्य पोषण दिनानिमित्त काळेवाडी येथील न्यू जिजामाता रुग्णालयाच्या वतीने ‘मोफत महाआरोग्य शिबिराचे’ आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये दोनशेहून अधिक नागरिकांनी विविध आरोग्य तपासण्या व उपचारांचा लाभ घेतला.
महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या शिबिराचे उद्घाटन महापालिकेचे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांनी केले. याप्रसंगी डॉ. अलवी नासेर, डॉ. शीतल शिंदे, डॉ. जतीन होतवानी, बालरोगतज्ज्ञ डॉ. स्वाती विसपुते व स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. सुप्रिया पाटील, संगीता कोकणे, अनिता पांचाळ तसेच जिजामाता रुग्णालय व काळेवाडी दवाखान्याचे कर्मचारीही उपस्थित होते.
या शिबिरात नागरिकांसाठी वजन, उंची, शरीर वस्तुमान निर्देशांक (बीएमआय), रक्त तपासण्या, नियमित लसीकरण, छातीचा क्ष-किरण, थुंकी तपासणी, गरोदर मातांची तपासणी तसेच ‘आभा’ व ‘आयुष्मान’ कार्ड नोंदणी या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. नागरिकांना बालरोग, स्त्रीरोग, नेत्ररोग, दंतरोग, नाक-कान-घसा तज्ज्ञ यांचे मार्गदर्शन मिळाले. तपासणीनंतर औषधांचे मोफत वाटप करण्यात आले. दरम्यान, महापालिकेच्या वतीने नागरी आरोग्य पोषण दिनानिमित्त शहरातील विविध भागांत करण्यात येणाऱ्या मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचा लाभ नागरिकांनी घ्यावा, असे आवाहन वैद्यकीय विभागाने केले आहे.
‘‘महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडून नागरिकांच्या दारी आरोग्यसेवा पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात असून, त्यासाठी आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. काळेवाडीत झालेल्या शिबिराला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद हे या उपक्रमाच्या यशाचे प्रतीक आहे. भविष्यात होणाऱ्या या आरोग्य शिबिरांचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा.
- विजयकुमार खोराटे, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
