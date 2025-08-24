पावसाने उघडीप दिल्याने जनजीवन पूर्वपदावर
सोमाटणे, ता. 24ः पवनमावळात सुरु असलेल्या संततधार पावसाने उघडीप दिल्याने धरणातील विसर्ग कमी केला असून नद्यांची पूरस्थिती पूर्वपदावर आली.
मागील दहा दिवसापासून पवनमावळात जोरदार पाऊस सुरु होता, पावसामुळे पूर्ण क्षमतेने भरलेल्या आढले, पुसाणे, कासारसाई, मळवंडी, पवना धरणातून विसर्ग सुरु करण्यात आला होता. त्यामुळे आढले, कासारसाई, पवना या नद्यांना पूर आला. कासारसाई, पुसाणे धरणातील विसर्गामुळे सांगवडे पूल तर आढले धरणातील विसर्गामुळे दारुंब्रे पूल पाण्याखाली गेला होता. पवना मळवंडी धरणातील विसर्गामुळे
कोथुर्णे, शिवली, बेबड ओहोळ जुना पूल, धामणे, गोडुंब्रे जुना पूल, साळुंब्रे साकव, गहुंजे नवा पूल पाण्याखाली गेले होते. परिणामी गेले आठ दिवस येथील दळणवळण विस्कळित झाले होते. मागील दोन दिवसांपासून पाऊस कमी झाला तर रविवारी पावसाने उघडीप दिली. त्यामुळे पाचही धरणातील विसर्ग कमी झाल्याने तिन्ही नद्यांचा पूर ओसरला. तसेच येथील जनजीवन पूर्वपदावर आले आहे. शेत व भात खाचरातील पाणी कमी झाल्याने भाताचे नुकसान टळले आहे.
smt24Sf1.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.