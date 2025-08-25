गणेश उत्सवपूर्वी पुणे-मुंबई मार्गांवर वाहतूक कोंडी वाढली
सोमाटणे, ता. २५ ः गणेश उत्सवासाठी गावी जाणाऱ्या गणेशभक्तांची संख्या वाढल्याने द्रुतगती व पुणे-मुंबई महामार्गावर वाहनांची संख्या वाढली आहे.
गणेश उत्सव दोन दिवसावर आल्याने तयारी करण्यासाठी कोकणवासी तसेच इतरांची गावाकडे जाण्याची लगबग वाढली आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाची दुरवस्था झाल्याने नागरिकांनी पुणे-बंगलोर मार्गाला अधिक पसंती दर्शवली. परिणाम सोमवारी सकाळपासून पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग व पुणे-मुंबई महामार्गावर वाहनांची संख्या वाढली. नेहमीची वाहतूक कोंडीचे ठिकाणे असलेल्या द्रुतगती मार्गावरील बोरघाट व पुणे-मुंबई महामार्गावरील लोणावळा, तळेगाव फाटा, सोमाटणे फाटा, देहूरोडजवळील सेंट्रल चौक आदी ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली होती. त्यातच रविवारी सकाळपासून मावळात पडणाऱ्या हलक्या पावसाची भर पडली. वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी महामार्ग पोलिसांनी वाहतुकीचे योग्य नियोजन केल्याने वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत झाली.
