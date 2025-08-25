गणेशोत्सवाच्या तोंडावर विजेचा लपंडाव
पिंपरी, ता. २५ : गणेशोत्सवासह गौरीचे आगमन अवघ्या काही तासांवर आले असताना शहर-उपनगरांत विजेचा लपंडाव वाढला आहे. कामे सुरू असताना वीज पुरवठा सतत खंडित होत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. विजेची वारंवार ये-जा होत असल्याने उपकरणे बिघडत आहेत. तर, मंडळांच्या तयारीतही ‘विघ्न’ येत आहे.
घरगुती पातळीवर विजेच्या सततच्या लंपडावामुळे त्रास सहन करावा लागत आहे. मुलांच्या अभ्यासाचा खोळंबा होत असून, ऑनलाइन वर्ग आणि कामकाज विस्कळित होत आहे. कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांना अंधारात राहावे लागत आहे. तर, या स्थितीने उद्योगधंद्यांना अडथळा येत असून, उत्पादन प्रक्रियेवरही परिणाम होत आहे.
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे बिघाड :
विजेच्या अचानक ये-जा करण्यामुळे घरातील फ्रीज, टीव्ही, इस्त्री, लाइट यांसारख्या उपकरणांवर भार वाढून ते बिघडत आहेत. महागड्या दुरुस्तीमुळे किंवा उपकरणे बदलण्यामुळे नागरिकांच्या खिशाला आर्थिक फटका बसतो आहे.
प्रशासनाकडे तक्रारी वाढल्या
खंडित विजपुरवठ्याबाबत महावितरणकडे नागरिक आणि औद्योगिक संघटनांनी अनेक तक्रारी केल्या आहेत. पावसाळ्यामुळे तांत्रिक बिघाड होऊ नये म्हणून खबरदारी म्हणून पुरवठा बंद करण्यात येतो, असे महावितरणचे म्हणणे असले तरी वारंवार खंडित होणारा पुरवठा नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
सततच्या खंडित विजपुरठ्यामुळे एका महिन्यात दोन वेळा फ्रीज दुरुस्त करावा लागला. त्यामुळे आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. महावितरणने त्वरीत दुरुस्ती कामे हाती घेऊन वीज पुरवठ्यात सातत्य ठेवावे.
- विनोद बिरादार, भोसरी
शहरासारख्या औद्योगिक व लोकसंख्या वाढलेल्या भागात अखंडित व दर्जेदार वीज पुरवठा करणे ही महावितरणची जबाबदारी आहे. महावितरणने तातडीने उपाययोजना कराव्यात.
- शैलेश शिंदे, निगडी-प्राधिकरण
शहरात पावसामुळे अनेक ठिकाणी खड्डे पडल्याने पाणी झिरपून वीजपुरवठा खंडित होत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी १९१२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा. शहरात ज्या ज्या ठिकाणी ही समस्या असेल तेथील नागरिकांनी तक्रार नोंदवावी.
- विकास पुरी, जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण.
