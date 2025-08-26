गुंतवणुकीच्या नावाखाली आर्थिक फसवणूक
पिंपरी : बनावट शेअर मार्केट ट्रेडिंग माध्यमातून स्टॉक मार्केट व आयपीओसाठी पैसे गुंतविण्यास भाग पाडून एकाची आर्थिक फसवणूक केली. हा प्रकार कसारसाई येथे घडला. याप्रकरणी अभिषेक अशोक कुमार सिंग (रा. कासारसाई, मारुंजी रस्ता, पुणे) यांनी सायबर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अज्ञात आरोपींवर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी त्यांच्या आयआयएफएल कॅपिटल या बनावट शेअर मार्केट ट्रेडिंग माध्यमातून स्टॉक मार्केट व आयपीओची ६३ लाख ९३ हजार रुपये गुंतविण्यास भाग पाडले. त्यानंतर फिर्यादी यांना गुंतविलेल्या रक्कमेवर सात कोटी ५६ लाख ९१ नफा असल्याचे आमिष दाखवले. ही गुंतवणूक रक्कम व नफा काढण्यासाठी वीस टक्के कमिशनची मागणी करून फिर्यादी यांनी गुंतवणूक केलेली रक्कम व नफा परत न करता त्यांची आर्थिक फसवणूक केली.
पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी एकाला अटक
पिंपरी : बेकायदारित्या पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी गुन्हे शाखेच्या मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकाने एकाला अटक केली. ही कारवाई आळंदीत मरकळ रस्ता येथे करण्यात आली. ऋषीकेश अर्जुन माळी (वय २२, रा. जामनेर गाव, जळगाव) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. माळी याच्याकडे पिस्तूल असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार सापळा रचून त्याला ताब्यात घेऊन अंगझडती घेतली असता त्याच्याकडे ५२ हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल व दोन काडतुसे सापडली.
हॉटेल व्यवसायात फसवणूक; दोघांवर गुन्हा
पिंपरी : हॉटेल व्यवसायात फसवणूक केल्याप्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. ही घटना भोसरी येथे घडली. याप्रकरणी संदीप शंकर गवळी (रा. माळीनगर, बोऱ्हाडेवाडी, मोशी) यांनी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी विनोद वसंत चव्हाण (वय ४१) व मनोज वसंत चव्हाण (वय ३९, दोघेही रा. स्पाईन सिटी रस्ता, भोसरी एमआयडीसी) यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपींनी फिर्यादी व त्यांचे मित्र रघुनाथ बकाल व प्रवीण वीरदे यांचा विश्वास संपादन करून फिर्यादीला हॉटेल व्यवसायात तीस लाख व रघुनाथ बकाल व प्रवीण वीरदे यांना प्रत्येकी दहा लाख रुपये गुंतविण्यास भाग पाडले. त्यानंतर या व्यवसायातून मिळणारी रक्कम ही कराराप्रमाणे व्यवसायाच्या चालू खात्यावर जमा न करता ही रक्कम आरोपी विनोद याच्या आयसीआयसीआय बँकेच्या खात्यावर स्वीकारली. त्यानंतर हा व्यवसाय तोट्यात दाखवून परस्पर बंद करून त्यातील साहित्य व फर्निचर फिर्यादीच्या परस्पर विकले. यामध्ये फिर्यादी व त्यांच्या मित्रांची ८० लाखांची फसवणूक केली.
