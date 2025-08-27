‘पीओपी’ मूर्तींचे शास्रोक्त पद्धतीने विसर्जन
पिंपरी, ता. २७ : पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी ‘पीओपी’ अर्थात प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्तींचे महापालिकेतर्फे शास्त्रोक्त पद्धतीने विघटन केले जाणार आहे. त्यासाठी पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागामार्फत अमोनियम बायकार्बोनेट या रसायनाची शासकीय दराने खरेदी करण्यासह विविध विषयांना महापालिका स्थायी समिती सभेने मंगळवारी मान्यता दिली.
महापालिका मुख्य प्रशासकीय इमारतीतील दिवंगत महापौर मधुकर पवळे सभागृहात स्थायी समितीची बैठक झाली. अध्यक्षस्थानी आयुक्त शेखर सिंह होते. विविध विषयांची माहिती घेऊन आयुक्तांनी त्यांना मान्यता दिली. शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांचा विभागनिहाय आढावाही घेतला. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, नगरसचिव मुकेश कोळप आदी उपस्थित होते. पीएमपीला विविध पासेसची रक्कम अदा करणे, ड गटातील वाहनांच्या दुरुस्तीस मुदतवाढ देणे, प्रभाग आठ मधील विविध कार्यक्रमांसाठी मंडप व्यवस्था करणे, सुधारित अर्थसंकल्पास मान्यता देण्यासाठी महापालिका सभेकडे शिफारस करणे, अ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रभाग १५ मधील पाणीपुरवठा दुरुस्ती व नवीन जलवाहिन्या टाकण्यासाठी खोदलेल्या चेंबरचे डांबरीकरण करणे, दत्तनगर दिघी येथे सभामंडप बांधणे, ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालय परिसरातील स्वच्छतागृह देखभाल दुरुस्ती व साफसफाईच्या कामाकरिता लहान जेटिंग मशीन खरेदी करणे, ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यक्षेत्रातील औष्णिक धुरीकरणासाठी चार रिक्षा टेम्पो, वाहन इंधन व वाहन चालकास प्रतिदिन भाड्याने घेण्याच्या निविदेस मुदतवाढ देणे आदी विषयांना मान्यता देण्यात आली.
मान्यता मिळालेले अन्य महत्त्वाचे विषय
- महाराष्ट्र शासन नगरपरिषद प्रशासन संचालनायमार्फत उपलब्ध होणारी पुनर्प्रक्रिया करणारी वाहने महापालिका क्षेत्रात कार्यरत करणे
- २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात वाढ व घट करून तरतूद करणे
- फ क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत विविध उद्यान देखभाल करणे
- महापालिका कर्मचाऱ्यांना अवकारिका चित्रपट दाखविण्यासाठी आलेल्या खर्चास मान्यता देणे
