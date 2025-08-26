लाडक्या गणरायाचे आज आगमन
पिंपरी, ता. २६ : लाडक्या गणरायाचे आगमन बुधवारी (ता.२७) होत आहे. त्यानिमित्त मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत शहरातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये गजबज पाहायला मिळाली. गणेशोत्सवामध्ये लागणाऱ्या साहित्याच्या किमतीत वाढ झाली असली तरी, गणरायाच्या स्वागतात कोणतीही कमी राहू नये यासाठी ग्राहकांमध्ये खरेदीचा उत्साह दिसून आला.
शहरात गणेशोत्सवानिमित्त खरेदी करण्यासाठी नागरिकांची बाजारात मोठी गर्दी झाली होती. मूर्ती, मखर आणि सजावटीचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी नागरिकांमुळे बाजारपेठेत उत्साह दिसून आला. खरेदीसाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाल्याने बाजारपेठेकडे जाणारे रस्ते गर्दीने फुलून गेले होते.
सजावटीच्या साहित्य खरेदीची लगबग :
सजावटीची मखरे, रंगबिरंगी मण्यांच्या माळा, गणरायाची आभूषणे यांनी सजलेल्या बाजारात फुलांचा दरवळ वातावरणात पसरला होता. जवळपास सर्वच बाजारपेठा ग्राहकांनी फुलल्या होत्या. सजावट, प्रसाद, फळे आणि इतर वस्तूंच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत ग्राहकांनी गर्दी केली होती.
पूजासाहित्य खरेदीसाठी झुंबड :
शहरातील प्रमुख ठिकाणी विक्री स्टॉल उभारण्यात आले आहेत. पूजा साहित्यांच्या स्टॉलवर नागरिकांची झुंबड उडाली होती. गणपती मूर्ती, फुले, दूर्वा, मोदक, हळद, कुंकू, चंदन, अगरबत्ती, दिवे, प्रसाद, नारळ, धूप, गुलाल, कापूर, वस्त्र, फळांचा वाटा, खडीसाखर, पाट, चौरंग, मखर आदींची खरेदी करण्यात आली.
