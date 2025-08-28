वाहतूक मार्ग बदलाचा पीएमपीला फटका
पिंपरी, ता. २८ : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईकडे जाणाऱ्या मोर्चामुळे गुरुवारी (ता. २८) तळेगाव-चाकण राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक थांबवण्यात आली. याचा फटका पीएमपी बस सेवेला बसला. यात सात मार्गांवरील अनेक फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय झाली.
मनोज जरांगे आणि मराठा समाजबांधव गुरुवारी दुपारी शिवनेरीचे दर्शन करुन नारायणगाव मार्गे मंचर-खेड-चाकण-तळेगाव-लोणावळामार्गे आझाद मैदान येथे रवाना झाले. आंदोलक या मार्गाने जाणार असल्याने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पिंपरी चिंचवड वाहतूक विभागाने वाहतूक पर्यायी मार्गांनी वळविली होती. त्यामुळे पीएमपीच्या तळेगाव दाभाडे, लोणावळा, वडगाव, राजगुरुनगर, वासुली, महाळुंगे अशा विविध मार्गांवरील बस सेवेवर परिणाम झाला. वासुली आणि महाळुंगे बस इंड्युरन्स कंपनीपर्यंत धावत होत्या. तर लोणावळा आणि वडगाव मार्गावरील बस तळेगावपर्यंत धावत होत्या. भोसरी ते तळेगाव, भोसरी ते राजगुरुनगर आणि आंबेठाण रिंगरोड बससेवा विस्कळित झाली. अनेक बस अर्ध्यातूनच माघारी फिरविल्यामुळे, तर अनेक मार्गावरील फेऱ्या रद्द केल्यामुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. शाळा, कॉलेजच्या द्यार्थ्यांना सुट्टी घ्यावी लागली. कामाला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना खासगी वाहन किंवा पायी प्रवास करावा लागला.
पोलिसांनी अगोदर कोणतीही माहिती दिली नव्हती. त्यामुळे आम्ही कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनाही सुट्टीबाबात पूर्वकल्पना दिली नव्हती. कामावर येताना आणि घरी जाताना सर्वांनाच अडचण आली.
- शर्वरी सावंत, व्यवस्थापक, मनुष्यबळ संसाधन विभाग
मी रोज पीएमपी बसने कामावर जातो. गुरुवारी बस थांब्यावर एक ते दीड तास उभा होतो. बस येणार की नाही, याची कोणीही माहिती देणारे नव्हते. खासगी वाहनेही बंद होती. त्यामुळे काही अंतर चालतच जावे लागले.
- राजेश काळे, प्रवासी
माहिती दृष्टीक्षेपात
मार्ग - बस संख्या - एकूण फेऱ्या
चाकण ते तळेगाव (३४३) - ८ - ३२
निगडी ते वासुली (३६९) ७ - ४२
निगडी ते महाळुंगे (३१४) ९ - ५४
निगडी ते लोणावळा (३६८) - ७ - २८
निगडी ते वडगाव (३०५) - ५ - ३०
पिंपरी ते इंड्युरन्स कंपनी महाळुंगे (१२०) - ७ - २८
आंबेठाण रिंगरोड (३८५) - ६ - ३६
इंड्युरन्स ते पिंपरी (१२०) - ७ - २८
