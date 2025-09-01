जुन्या भांडणावरून तरुणाला बेदम मारहाण

पिंपरी : जुन्या भांडणाच्या कारणावरून तिघांनी मिळून एका व्यक्तीला सिमेंटची वीट, लाथाबुक्क्यांनी आणि चामड्याच्या पट्ट्याने बेदम मारहाण केली. ही घटना आकुर्डी येथे घडली. या प्रकरणी शंकर हनुमंत हेळावारु (रा. शितळादेवी मंदिराजवळ, आकुर्डी) यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अकबर इराणी (रा. चिंचवड स्टेशन), संतोष भिसे आणि आदित्य शिंदे (दोघेही रा. चिंचवड) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी शंकर आणि आरोपी एकमेकांच्या ओळखीचे असून आरोपींनी संगनमत करून फिर्यादी यांना जुन्या भांडणाच्या कारणावरून मारहाण केली. सिमेंटच्या विटेने, चामड्याच्या पट्ट्याने तसेच लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून शिवीगाळ केली. शंकर यांना जीवे मारण्याची धमकी देत त्यांच्या डोक्याच्या मागील बाजूला दुखापत केली.
पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी एकाला अटक
पिंपरी : बेकायदारित्या पिस्तूल आणि काडतुसे बाळगल्याप्रकरणी एकाला गुन्हे शाखा युनिट चारच्या पथकाने अटक केली. ही कारवाई निघोजे रोड येथे करण्यात आली. वेदांत उर्फ मोन्या विठ्ठल गवारे (वय १९, रा. मोई गाव) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपी वेदांत याच्याकडे पिस्तूल असल्याची माहिती पथकाला मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. त्याची अंगझडती घेतली असता त्याच्याकडे ५२ हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल आणि दोन जिवंत काडतुसे सापडली.
