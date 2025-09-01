पौराणिक, सामाजिक विषयांवर जिवंत देखावे
पिंपरी, ता. १ : संत तुकारामनगर, खराळवाडी, वल्लभनगर, मोरवाडी आणि अजमेरा कॉलनीमधील गणेश मंडळांनी पौराणिक आणि सामाजिक विषयांवर जिवंत देखावे सादर केले आहेत. आपली मायबोली मराठी भाषा जिवंत राहण्याबाबत जनजागृती करणारे देखावे मंडळांनी सादर केले आहेत. तर काही मंडळांनी सजावट आणि सांस्कृतिक, कौटुंबिक कार्यक्रम घेतले.
सृजनासूर राक्षसाचा वध
खराळवाडी येथील भारत माता तरूण मंडळाने ‘सृजनासूर राक्षसाचा वध’ हा देखावा सादर केला. मंडळाचे यंदाचे ७१ वे वर्ष आहे. कल्पेश विटकर हे अध्यक्ष आहेत.
मयूर महल
संत तुकारामनगर येथील श्री अष्टविनायक मित्र मंडळाने मयूर महालाचा देखावा सादर केला आहे. मंडळाचे ५४ वे वर्ष आहे. सतीश नागरगोजे हे अध्यक्ष आहेत.
कार्तिकेयची विश्वपरिक्रमा
संत तुकारामनगर येथील श्रीमंत सेवा विकास मित्र मंडळाच्यावतीने ‘गणेश - कार्तिकेयची विश्व परिक्रमा’ हा देखावा सादर केला. मंडळाचे हे ३१ वर्ष आहे. संजय यादव हे मंडळाचे संस्थापक आहेत.
विद्युत रोषणाई
संत तुकारामनगर येथील भक्ती-शक्ती तरूण मित्र मंडळाच्यावतीने उत्तम विद्युत रोषणाई करून सुवर्ण मंदिर साकारले आहे. मंडळाचे हे २९ वे वर्ष आहे. तुषार कानडे हे मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.
स्वामी समर्थ मंदिर
संत तुकारामनगर येथील झुंजार तरूण मित्र मंडळाने श्री स्वामी समर्थ मंदिराचा देखावा सादर केला आहे. हे मंडळाचे ४० वर्ष आहे. अभिजीत शिंदे हे अध्यक्ष आहेत.
हरवलेली मराठी शाळा
संत तुकारामनगर येथील स्वराज्य मित्र मंडळाच्यावतीने ‘हरवलेली मराठी शाळा’ हा जनजागृतीपर देखावा सादर केला आहे. मराठी ही आपली मायबोली असून मराठी शाळांमधून अनेक अधिकारी घडत आहेत. त्यामुळे मुलांना मराठी शाळेत पाठवावे, असे आवाहन देखाव्याद्वारे केले जात आहे. मंडळाचे १४ वे वर्ष आहे. हनुमंत गौड हे अध्यक्ष आहेत.
बालाजी मंदिराची प्रतिकृती
नेहरूनगर येथील राष्ट्रतेज मित्र मंडळाने बालाजी मंदिराची प्रतिकृती हा देखावा सादर केला. मंडळाचे हे ३७ वे वर्ष आहे. अजय पाताडे हे अध्यक्ष आहेत.
ऑर्केस्ट्राद्वारे मनोरंजन
अजमेरा येथील नवनिर्माण विकास मंडळाने परिसरातील नागरिकांसाठी मनोरंजनासाठी ऑर्केस्ट्रा सादर केला. मंडळाचे हे ४५ वे वर्ष आहे. गौरव ढेरंगे हे मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.
महिलांसाठी विशेष उपक्रम
अजमेरा येथील श्री एकता मित्र मंडळाने परिसरातील नागरिकांसाठी तसेच महिलांसाठी विशेष उपक्रम सादर केले. मंडळाचे ३७ वे वर्ष आहे. कौशल रावल हे अध्यक्ष आहे.
कौटुंबिक कार्यक्रम :
अजमेरा येथील लोकमान्य युवक मित्र मंडळाच्यावतीने अनेक कौटुंबिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले. मंडळाचे हे ३८ वे वर्ष आहे. समीर मासुळकर हे अध्यक्ष आहेत.
