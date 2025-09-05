केवायसी मुदतवाढीबाबत शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिक्षा
पिंपरी, ता. ५ : शिधापत्रिकाधारकांसाठी वारंवार केवायसीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. ३१ ऑगस्ट पर्यंत असलेली मुदत संपली आहे. त्यामुळे नव्याने मुदतवाढ देण्याबाबत अद्याप सूचना मिळालेल्या नाहीत. शासकीय सुट्ट्या असल्यामुळे सूचना मिळाली नसल्याचे अधिकारी सांगत आहेत, मात्र याबाबत लवकरात लवकर स्पष्टता मिळावी, अशी शिधापत्रिकाधारकांची अपेक्षा आहे.
भोसरी शिधापत्रिका कार्यालयाचे परिमंडळ अधिकारी गजानन देशमुख यांनी सांगितले की, राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांसाठी केवायसी प्रक्रियेला वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अनेक नागरिक अद्यापही केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करू शकलेली नाहीत. त्यामुळे नव्याने मुदतवाढ दिली जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने यापूर्वी अनेक वेळा मुदतवाढ जाहीर केली होती. कारण मोठ्या प्रमाणावर शिधापत्रिकाधारकांनी केवायसीसाठी अर्ज न केल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यातच ग्रामीण भागात तांत्रिक अडचणी, नेटवर्क समस्या, तसेच रेशन दुकानांवर नागरिकांची मोठी गर्दी यामुळे प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाही. अनेक वयोवृद्ध नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यातही अडचणी आल्या.
सध्या मुदत संपल्यानंतर नागरिकांना ऑनलाइन पोर्टलवर केवायसीसाठी अर्ज स्वीकारला जात नाही. जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांना विचारले असता, शासकीय सुट्ट्या असल्याने नव्या आदेशांची प्रतीक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र आतापर्यंतच्या अनुभवावरून सरकार आणखी काही दिवसांची मुदत देण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. कारण लाखो नागरिक अद्यापही या प्रक्रियेपासून वंचित राहिलेले आहेत. शिधापत्रिकाधारकांना मिळणाऱ्या विविध अनुदानित धान्य आणि शासकीय योजनांचा लाभ थेट केवायसीशी जोडलेला असल्याने ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. केवायसी न झाल्यास पुढील काळात शिधा वितरणात अडचणी येऊ शकतात.
