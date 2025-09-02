पिंपळे सौदागर येथे वर्गणीच्या नावाखाली सुरक्षारक्षकाकडून खंडणी उकळली
पिंपरी : जबरदस्तीने सोसायटीत शिरून वर्गणीच्या नावाखाली पैशांची मागणी केली. तसेच सुरक्षारक्षकाकडून एक हजारांची खंडणी घेतली. ही घटना पिंपळे सौदागर येथील गणेशम फेज-२ सोसायटी येथे घडली. या प्रकरणी व्यंकटी रामजी तेलंगे (रा. सौंदर्य कॉलनी, पिंपरीगाव) यांनी सांगवी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी सचिन गोरख ओव्हाळ (वय ४५, रा. दापोडी), अजय चंद्रकांत ठोंबरे (वय ४०, रा. दापोडी) आणि शुभम त्र्यंबक गायकवाड (वय २८, रा. जुनी सांगवी, मूळ- धाराशिव) यांना अटक केली आहे. फिर्यादी व्यंकटी तेलंगे, सुरक्षारक्षक रामू होले आणि नीलेश मेसरे हे पिंपळे सौदागर येथील गणेशम फेज दोन या सोसायटीमध्ये सुरक्षारक्षक म्हणून काम करतात. होले हे सोसायटीच्या मेन गेटवर ड्युटीवर असताना रात्री बाराच्या सुमारास ते गेट बंद करत असताना आरोपी बाहेरून आले आणि त्यांनी होले यांना गेट बंद न करण्याबाबत दमदाटी केली. आरोपी जबरदस्ती आतमध्ये शिरले. ‘आत्ताच्या आता चेअरमनला बोलवा आणि वर्गणी द्या’ असे म्हणून आरोपींनी त्यांच्याकडील एका मंडळाच्या नावाच्या पावतीवर तीन हजार ५०० रुपये मागितले. तसेच फिर्यादीला ऑनलाइन माध्यमातून पैसे पाठवण्यास सांगितले. पैसे पाठवले नाही तर पुन्हा याच वेळेला येऊ, अशी धमकी देत आरोपींनी फिर्यादीकडून एक हजार रुपये खंडणी म्हणून घेतले.
तरुणाला विनाकारण सिमेंट ब्लॉकने मारहाण
पिंपरी : कामावर निघालेल्या तरुणाला सिमेंट ब्लॉक मारून गंभीर जखमी केले. ही घटना भोसरी येथे घडली. या प्रकरणी विजयकुमार शिवराज हेब्बाळे (रा. टॉवरलाईन, तळवडे) यांनी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी दत्ता जगन्नाथ जाधव (वय ३६, रा. गव्हाणे वस्ती, भोसरी, मूळ- लातूर) याला अटक केली आहे. फिर्यादी हे दुचाकीवरून कामाला जाण्यासाठी निघाले होते. त्यावेळी भोसरी सहल केंद्राजवळील रस्त्यावर आरोपी दत्ता जाधव समोरून सिमेंटचा ब्लॉक घेऊन आला. फिर्यादीने दुचाकी थांबवली असता, काहीही कारण नसताना आरोपीने सिमेंटचा ब्लॉक फिर्यादीच्या नाकावर मारला. यामध्ये त्यांच्या तोंडाला दुखापत झाली.
भरधाव वाहनाच्या धडकेत पादचारी तरुणाचा मृत्यू
पिंपरी : पादचारी तरुणाला भरधाव वाहनाने धडक दिली. या अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने तरुणाचा मृत्यू झाला. ही घटना लवळेगाव येथे घडली. या प्रकरणी सचिन बाळू बोराटे (रा. कळमकरवस्ती, लवळेगाव) यांनी बावधन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी सचिन यांचा भाऊ संतोष हा लवळे गावातून पायी चालत घरी येत होता. त्यावेळी भरधाव अज्ञात वाहनाने संतोषला पाठीमागून जोरात धडक दिली. यात संतोषच्या डोक्याला आणि चेहऱ्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर वाहनचालक घटनास्थळावरून पसार झाला.
अल्पवयीन मुलाकडून तलवार जप्त
पिंपरी : बेकायदारित्या तलवार बाळगल्याप्रकरणी एका अल्पवयीन मुलावर गुन्हा दाखल झाला आहे. ही कारवाई चिखलीतील नेवाळे वस्ती येथे करण्यात आली. नेवाळे वस्ती येथे एक मुलगा तलवार घेऊन आला आल्याची माहिती पोलिसांच्या मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकाला मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून मुलाला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून एक तलवार जप्त केली.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.