मोशी खाण विसर्जनस्थळी तयारीला वेग
पिंपरी, ता. ३ : ‘‘मोशी खाण येथील गणपती मूर्ती विसर्जनस्थळी भाविकांची गैरसोय होऊ नये. तसेच विसर्जन सोहळा सुरळीत आणि सुरक्षित पार पडावा, यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध कराव्यात,’’ असे निर्देश महापालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी दिले.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोशी खाण हे एकत्रित मूर्ती विसर्जनाचे स्थळ आहे. येथे दरवर्षी हजारो गणेशमूर्तींचे विसर्जन पार पडते. त्यामुळे येथे येणाऱ्या मूर्तींसाठी वाहतूक व्यवस्था, मनुष्यबळ, क्रेन, सुरक्षाव्यवस्था, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा या बाबतच्या तयारीचा प्रत्यक्ष आढावा जांभळे पाटील यांनी घेतला.
यावेळी महापालिकेचे सह शहर अभियंता अनिल भालसाखळे, उपायुक्त अण्णा बोदडे, सचिन पवार, नीलेश भदाणे, संदीप खोत, सीताराम बहुरे, मुख्य सुरक्षा अधिकारी उदय जरांडे, मुख्य आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी ओमप्रकाश बहिवाल, क्षेत्रीय अधिकारी निवेदिता घार्गे, अश्विनी गायकवाड, तानाजी नरळे, किशोर ननावरे, पूजा दूधनाळे, सहाय्यक आयुक्त उमेश ढाकणे सहाय्यक आरोग्याधिकारी,आरोग्य निरीक्षक यांच्यासह महापालिकेच्या विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
या बाबींचा आढावा
विसर्जनासाठी करण्यात आलेल्या तलावांची तयारी, पाण्याची उपलब्धता, पथदिवे, दिशादर्शक फलक, रस्त्यांची स्थिती, पार्किंगची सोय, पोलिस बंदोबस्त, अग्निशामक दलाची तैनाती याबाबतचीही त्यांनी माहिती घेतली. तसेच कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेसाठी आवश्यक ती यंत्रणा कार्यरत ठेवण्याचे आदेश दिले.
गणेश विसर्जन काळात नागरिकांची सुरक्षितता आणि आदर्श विसर्जन व्यवस्था ही महापालिकेची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्यानुसार सर्व विभागांनी एकत्रितपणे समन्वय साधून कार्य करणे आवश्यक आहे. नागरिकांनीही प्रशासनाला सहकार्य करून पर्यावरणपूरक पद्धतीने मूर्तीचे विसर्जन करावे.
-प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त
