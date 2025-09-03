वायसीएम रुग्णालयात अत्याधुनिक सुविधा
पिंपरी, ता. ३ : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती (वायसीएम) रुग्णालयाने आपत्कालीन विभागात अत्याधुनिक ट्रायेज व पुनर्जीवन सुविधा उपलब्ध केली आहे. यामुळे आपत्कालीन सेवांना बळकटी मिळेल.
दाना टीएमफोर इंडिया कंपनीने सीएसआर उपक्रमांतर्गत या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्या हस्ते या नवीन सुविधांचे उद्घाटन झाले. यावेळी दाना टीएम फोर इंडियाचे प्रकल्प प्रमुख शिवाजी निळकंठ, प्रशासन विभागाच्या प्रमुख योगिता सुषीर यांच्यासह डॉक्टर, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. ट्रायेज सुविधेमुळे रुग्णांच्या प्रकृतीच्या स्थितीनुसार जलद मूल्यमापन आणि प्राधान्यक्रम ठरविणे शक्य होईल. तर पुनर्जीवन सुविधेमुळे आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यास मदत होईल. गंभीर रुग्णांना जलद, प्रणालीबद्ध आणि उच्च गुणवत्तेची सेवा देण्यासाठी या सुविधा उपयुक्त ठरणार आहेत.
---
ट्रायेज व पुनर्जीवन या सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे तातडीच्या वैद्यकीय उपचारांची आवश्यकता असलेल्या रुग्णांची सेवा करण्याच्या रुग्णालयाच्या क्षमतेत नक्कीच वाढ होईल.
- डॉ. राजेंद्र वाबळे, अधिष्ठाता, यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय
-----
शहरी तसेच ग्रामीण भागातील गरजू व गरीब रुग्णांना तातडीची वैद्यकीय सुविधा देण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय अविरत काम करते. या रुग्णालयाला सीएसआर निधीतून मदत करता आल्याचा आम्हाला आनंद होत आहे.
- शिवाजी निळकंठ, प्रकल्प प्रमुख, दाना टीएमफोर इंडिया
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.