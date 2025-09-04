लाडक्या बहिणींची कागदपत्रे पडताळणी
पिंपरी, ता. ४ : ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेतील महिलांच्या अर्जांचे सर्वेक्षण अंगणवाडी सेविकांकडून महिनाभरापासून केले जात आहे. मात्र, या पडताळणीत अंगणवाडी सेविकांना अडचणी येत आहेत. परिणामी, लाडक्या बहिणींच्या अपात्रेवर शिक्कामोर्तब करणार कसे? असा प्रश्न अंगणवाडी सेविकांना सतावत आहे.
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेला आता वर्ष लोटले आहे. सुरुवातीला पोर्टलवर ऑनलाइन आणि ऑफलाइन आलेल्या अर्जांच्या तपासणीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून शासनाने लाभार्थी महिलांच्या अर्ज तपासणी मोहिमेला गती दिली आहे. अंगणवाडी सेविकांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. सध्या अंगणवाडी सेविकांना प्रत्येक अपात्र महिलांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे संकलन करावे लागत आहे. त्यानुसार सर्व्हे करणे अपेक्षित होते. पण, बहुतांश ठिकाणी अंगणवाडी सेविकांनी महिलांच्या मोबाइलवर संपर्क साधला. पण, त्यातील काहींचे फोन बंद आहेत. ज्यांच्याशी संपर्क झाला, त्या महिलांकडून आवश्यक कागदपत्रे मागवून घेण्यात आली. आता अंगणवाडी सेविकांनी अपात्र महिलांच्या घेतलेल्या कागदपत्रांची चाचपणी जिल्हास्तरावर केली जात आहे. आठवडाभरात पडताळणी पूर्ण न झाल्यास ऑगस्टच्या लाभापासून महिला वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
सर्व्हेक्षणातील अडचणी
योजनेतील अपात्र महिलेचा पत्ता अपुरा
अपात्र महिला करेनात स्वाक्षरी
काहींचे मोबाइल क्रमांक बंद
महिला स्वतःहून पडताळणीसाठी पुढे येईनात
एका कुटुंबातील दोन महिलांना लाभ मिळत असल्याने तिसरी महिला अपात्र
अनेक महिलांकडून उद्धट वर्तन, सहकार्य करत नाही.
अपात्र महिलांची यादी महिला व बालकल्याण विभागाकडून आली आहे. त्यानुसार शोध सुरू आहे. पण, काही महिलांचे फोन बंद लागत आहेत. काही महिला अर्जावर स्वाक्षरी करत आहेत. अनेक महिलांना अपात्र होणार असल्याने वेळप्रसंगी अपशब्द वापरत आहेत. त्यामुळे सर्व्हे कसा करावा, असा प्रश्न पडला आहे.
- उर्वशी गाढवे, अंगणवाडी सेविका
