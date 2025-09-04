वेगळेपण व ‘सकाळ’ हे एक समीकरण
पिंपरी, ता. ४ ः ‘‘कोणतीही परंपरा व सणवारांच्या प्रथा-पद्धती या घरातील मोठ्या व्यक्तींकडून लहानांकडे जात असतात. लहान मुलांमध्येच परमेश्वर असतो. त्यामुळे, लहान मुलांना समोर ठेवून ही प्रश्नमंजूषा स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. ही प्रश्नमंजूषा अतिशय उत्तम उपक्रम आहे,’’ असे मत सुप्रसिद्ध अभिनेते रमेश परदेशी यांनी व्यक्त केले. तसेच ‘सकाळ’ आणि वेगळेपण हे एक समीकरण झालेले आहे, असे गौरवोद्गारही त्यांनी काढले.
गणेशोत्सवानिमित्त ‘सकाळ’तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘माय फ्रेंड श्रीगणेशा’ या प्रश्नमंजूषा स्पर्धेचे काळेवाडीतील रागा पॅलेस येथे बक्षीस वितरण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. या समारंभाला ‘सकाळ’च्या कार्यकारी संपादिका शीतल पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
प्रथम क्रमांक विजेत्या स्वप्नील सुक्रे यांना गणेशाचा चांदीचा मुकुट, द्वितीय क्रमांक विजेत्या स्नेहल बाफना यांना चांदीचा गणेश हार तर तृतीय क्रमांक विजेत्या रूपाली बवले यांना चांदीची समई देऊन गौरविण्यात आले. त्यांच्यासोबतच इतर विजेत्यांना गणेशाची चांदीची आभूषणे देऊन गौरविण्यात आले. माय फ्रेंड श्रीगणेशा प्रश्नमंजूषा २७ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाली होती. वाचकांनी या प्रश्नमंजुषेच्या उत्तरपत्रिका जमा केल्यानंतर त्यातून सोडतीद्वारे शंभर विजेते निवडण्यात आले. या बक्षीस वितरण सोहळ्याला विजेत्यासोबतच त्यांचे कुटुंबीय देखील मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विशाल सराफ यांनी केले.
वेगवेगळ्या संकल्पना घेऊन समाजातील सर्वांसाठी वेगळे काहीतरी करणे ही ‘सकाळ’ची परंपरा आहे. त्यामुळे ‘सकाळ’ आणि वेगळेपण हे एक समीकरण झालेले आहे. त्यामुळे सतत वेगळे काहीतरी देणारा ‘सकाळ’ आमच्याही परिवाराचाच एक भाग आहे.
- रमेश परदेशी, अभिनेता
गेली आठ वर्षे आम्ही या स्पर्धेत सहभागी होत आहोत. यावर्षी श्री गणेशाच्या कृपेने मला प्रथम क्रमांकाचे बक्षीस मिळाले याचा फार आनंद आहे. याबाबत ‘सकाळ’चे आभार.
- स्वप्नील सुक्रे, प्रथम क्रमांक विजेते
मी गेली अनेक वर्षे या स्पर्धेत सहभाग घेत होते. आज अखेर मला बक्षीस मिळाले. याचा मला खूप आनंद आहे. यासाठी ‘सकाळ’चे आभार. ‘माय फ्रेंड श्री गणेशा’ या पुरवणीतून शिकायलाही मिळाले. ‘सकाळ’ नेहमीच विविध उपक्रम राबवत असते. हे कौतुकास्पद आहे.
- स्नेहल बाफना, द्वितीय क्रमांक विजेत्या
माय फ्रेंड श्री गणेशा या पुरवणीची संकल्पना अतिशय उत्तम आहे. त्यातून अतिशय चांगली माहिती मिळते. ‘सकाळ’ ने हा उपक्रम भविष्यातही सुरू ठेवावा. मी गेली अनेक वर्षे या स्पर्धेत सहभागी होत आहे. आज बक्षीस मिळाल्याचा आनंद आहे.’
- रूपाली बवले, तृतीय क्रमांक विजेत्या
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.