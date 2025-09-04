गणेशोत्सवानिमित्त प्रमुख चौकांचे सुशोभीकरण
पिंपरी, ता. ४ : राज्य सरकारने या वर्षी गणेशोत्सव हा ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानिमित्त पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून शहरातील प्रमुख चौकांचे सुशोभीकरण करण्यात आले आहे.
यामध्ये चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह चौक, शगुन चौक, चंद्रमणी कॉलनी सांगवी, तसेच वसंतदादा पाटील स्मृतिस्थळ चौक या ठिकाणांचा समावेश आहे. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार गणेशोत्सव काळात शासकीय योजना, नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि सांस्कृतिक कार्याची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून चौकांचे सुशोभीकरण करण्यात आले आहे. आकर्षक सजावट व जनजागृतीमधून नागरिकांना विविध माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने पिंपरी येथील शगुन चौक तसेच जुनी सांगवी येथील पद्मभूषण वसंतदादा पाटील स्मृतीस्थळ चौक येथे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या शौर्यगाथेवर आधारित सजावट करण्यात आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जन्मस्थान असलेल्या शिवनेरी किल्ल्याची प्रतिकृती चिंचवड गावातील चौकात उभारण्यात आली आहे. सांगवीतील चंद्रमणी कॉलनी चौकात युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळात समाविष्ट झालेल्या महाराष्ट्रातील ११ व तमिळनाडू येथील एक अशा १२ किल्ल्यांची माहिती देत सजावट करण्यात आली आहे. प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह चौक येथे रायगड किल्ल्याची प्रतिकृती उभारण्यात आली आहे.
गणेशोत्सव हा सामाजिक, सांस्कृतिक परंपरा वृद्धिंगत करण्यासाठी समाजप्रबोधनाचे माध्यम आहे. या निमित्ताने प्रत्येकजण उत्साही व आनंदी वातावरणात गणरायाची आराधना करीत असतो. राज्य महोत्सवाच्या माध्यमातून विविध ठिकाणी महापालिकेने देखावे सादर केले आहेत. त्यास पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत आहे.
- शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
