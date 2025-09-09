आरोग्य निरीक्षकांच्या पायाभूत प्रशिक्षणाला प्रारंभ
पिंपरी, ता. ९ ः महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील नवनियुक्त आरोग्य निरीक्षकांना ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट व वेस्ट मॅनेजमेंट अँड रिसर्च सेंटर यांच्या सहकार्याने प्रशिक्षण दिले जात आहे. या कार्यशाळेचा प्रारंभ पिंपरीतील ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले सभागृहात झाला.
उपायुक्त सचिन पवार यांच्या हस्ते कार्यशाळेचे उद्घाटन झाले. अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे विभागीय संचालक द. गा. मोरे, स्वच्छता निरीक्षक अभ्यासक्रम प्रमुख डॉ. हरिश रसानकर आदी यावेळी उपस्थित होते. पवार म्हणाले, ‘प्रत्येक आरोग्य निरीक्षकाला घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, प्रथमोपचार, माहितीचा अधिकार, महाराष्ट्र नागरिक सेवा, कायदेविषयक ज्ञान असणे आवश्यक आहे. या सर्व विषयांची उजळणी करून काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने पायाभूत प्रशिक्षण हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.’’
डॉ. रसानकर यांनी आरोग्यविषयक सेवा, आरोग्य संवर्धन, उपचार पद्धती यासंबंधी मार्गदर्शन केले. या कार्यशाळेत आरोग्य प्रशासन, जन्ममृत्यू अधिनियम, महापालिका अधिनियम १९४९ व त्याअंतर्गत अधिकार, महापालिकेची रचना व विभागांचे कार्य, राष्ट्रीय लसीकरण तसेच पोषण कार्यक्रम, माहितीचा अधिकार, महाराष्ट्र नागरिक सेवा, आरोग्य आजार व प्रथमोपचार, घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, टिपणी लेखन व पत्रलेखन आदी विषयांवर मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.