पिंपरी-चिंचवड
मारहाण प्रकरणी एकावर गुन्हा
पिंपरी, ता. १० : किरकोळ कारणावरून तरुणाला मारहाण केल्याप्रकरणी एका व्यक्तीवर गुहा दाखल झाला आहे. ही घटना आळंदीतील नदी घाटावर घडली. राजेश अशोक होनपट्टे (रा. आळंदी घाट, आळंदी) असे मारहाण झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. त्यांनी याप्रकरणी आळंदी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी नाऱ्या ऊर्फ नारायण भानुदास गायकवाड (वय २५) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी याने फिर्यादीला ''तू आळंदी घाटावर राहू नकोस'' असे बोलून शिवीगाळ करीत धमकी दिली. त्यानंतर त्याने एका दांडक्याने तसेच लाथा बुक्क्यांनी फिर्यादीच्या चेहऱ्यावर आणि डाव्या पायावर मारहाण केली.