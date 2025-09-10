साडेतीन शक्तींपीठांच्या दर्शनासाठी विशेष बस
पिंपरी, ता. १० ः महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाच्या पिंपरी चिंचवड आगारातून नवरात्रोत्सवानिमित्ताने साडेतीन शक्तींपीठांचे दर्शनासाठी एसटी बस उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी महामंडळाच्या संकेतस्थळावर आगाऊ आरक्षण देखील सुरू झाले आहे, अशी माहिती एसटी महामंडळाच्यावतीने देण्यात आली.
महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तींपीठांचे धार्मिक, ऐतिहासिक महत्त्व आहे. नवरात्रोत्सवात भाविक मोठ्या संख्येने दर्शनासाठी जात असतात. पुण्यातील भाविकांना दर्शनासाठी जाता यावे म्हणून एसटी महामंडळाच्या पुणे विभागाकडून विशेष बस सोडण्यात येणार आहे. पिंपरी चिंचवड येथून २७ सप्टेंबर रोजी सकाळी सहा वाजता बस साडेतीन शक्तीपीठासाठी रवाना होईल. पिंपरी चिंचवड, शिवाजीनगर, स्वारगेट, कात्रज, कोल्हापूर, सोलापूर, तुळजापूर, माहूरगड, सप्तश्रुंगीमार्गे पुन्हा पिंपरी चिंचवड ही बस सोडण्यात येणार आहे. या बससाठी तीन हजार १०१ रुपये भाडे असणार असून, तुळजापूर, माहूरगड आणि सप्तश्रुंगीगड येथे मुक्काम असणार आहे. मुक्कामाच्या ठिकाणी राहणे, जेवण आणि इतर खर्च स्वतः प्रवाशांना करावा लागणार आहे. भाविकांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन एसटीचे पुणे विभाग नियंत्रक अरुण सिया यांनी केले आहे.
महिलांना ५० टक्के सवलत
राज्य शासनाने ‘महिला सन्मान योजने’अंतर्गत महिलांना सर्व एसटी बसमध्ये तिकीट दरात ५० टक्के सवलत दिली आहे. पिंपरी येथून सुटणाऱ्या साडेतीन शक्तिपीठ दर्शन विशेष बसमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के सवलत असणार आहे.
