क्राइम
पेट्रोल पंपावर चाकू हल्ला; दोघे गंभीर जखमी
पिंपरी : सिगारेट ओढण्यावरून झालेल्या वादातून तीन तरुणांनी पेट्रोल पंपावरील दोघांवर चाकूहल्ला केला. यात दोघेही गंभीर जखमी झाले आहेत. ही घटना चिंतामणी पेट्रोल पंपाजवळ, ताथवडे येथे घडली. याप्रकरणी स्वप्नील बाळासाहेब नवले (३८, ताथवडे) यांनी वाकड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. सौरभ ज्ञानेश्वर खंडाळकर (२५, वाकड) आणि इतर दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सौरभ खंडाळकर याला पोलिसांनी अटक केली आहे. फिर्यादींचा चुलतभाऊ श्रीधर नवले हा पेट्रोल पंपावर गप्पा मारत असताना, दुचाकीवरून आलेल्या तिघांना पेट्रोल पंपाजवळ सिगारेट ओढण्याबाबत हटकण्यात आले. यामुळे त्यांच्यात वाद झाला. या रागातून दुचाकीचालकाने पेट्रोल भरणाऱ्या कामगाराला धडक दिली. फिर्यादी आणि त्यांचे सहकारी मदतीसाठी गेले असता, आरोपींनी त्यांना मारहाण केली आणि चाकूने वार केले.
बावधनमध्ये १५ लाखांची फसवणूक
पिंपरी : चांगल्या परताव्याचे आमिष दाखवून ५१ वर्षीय व्यक्तीची १५ लाख ७५ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. ही घटना बावधन येथे घडली. त्यानुसार एका महिलेसह अजय शर्मा नावाच्या व्यक्तीविरोधात बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी फिर्यादीचा विश्वास संपादन करून त्यांना चांगल्या परताव्याचे आमिष दाखवले होते. यातून त्यांनी गुंतवणूक केली.
ज्येष्ठ नागरिकाला पावणेतीन कोटींना फसविले
पिंपरी : सामाजिक कार्याची संधी आणि गुंतवणुकीवर मोठा परतावा देण्याचे आमिष दाखवून ज्येष्ठ नागरिकाची पावणेतीन कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणी मोशी येथील व्यक्तीने एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार अजय खडके (रा. कोल्हापूर), स्वामीनाथ जाधव (रा. मोशी), ॲड. सोमनाथ कदम (रा. निगडी), सत्येंद्र मोडक (रा. वडगाव बुद्रुक), ओंकार बजरंग जावीर (रा. कोल्हापूर) आणि कोल्हापूर येथील महिलेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अजय खडके आणि सोमनाथ कदम यांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी फिर्यादी यांना सामाजिक कार्यासाठी दोन कोटी ६० लाख रुपये त्यांच्या ‘श्रीयांशी टूर्स ॲन्ड ट्रॅव्हलर्स’ या खात्यात जमा करण्यास भाग पाडले. आरोपींनी फिर्यादीसोबत बनावट करारनामा, बनावट आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि बनावट डिमांड ड्राफ्टचा वापर करून फसवणूक केली. शिवाय, पैसेही परत केले नाहीत.
जुन्या भांडणातून युवकाला मारहाण
पिंपरी : पिंपळे गुरव येथे जुन्या भांडणातून दोघांनी एका तरुणाला मारहाण केली. ही घटना सोमवारी रात्री सृष्टी चौक, पिंपळे गुरव येथे घडली. दीपक दिगंबर चव्हाण (३८, पिंपळे गुरव) यांनी सांगवी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार भूषण उत्तम सुरवसे आणि त्याचा मित्र प्रीतम सावंत यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुन्या भांडणाच्या कारणावरून भूषण सुरवसे याने फिर्यादीला शिवीगाळ करून लाकडी पट्टीने मारहाण केली. त्याचा मित्र प्रीतम सावंत याने हॉकी स्टीकने फिर्यादीला मारहाण करून गंभीर जखमी केले.
अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
पिंपरी : अज्ञात वाहनाच्या धडकेत मोटारसायकलस्वार व्यक्तीचा मृत्यू झाला. तर, त्याची पत्नी गंभीर जखमी झाली. हा अपघात कुदळवाडी सर्कल, चिखली येथे घडला. रेवंताराम देवासी (३२) असे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. संतोषीदेवी देवासी (२९) असे जखमी महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी शंकर बाबाराम देवासी (३०, पुनावळे) यांनी चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार अज्ञात वाहन चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेवंताराम आणि संतोषीदेवी हे मोटारसायकलवरून पुनावळे येथे जात असताना, अज्ञात वाहनाने त्यांना धडक दिली. यात हे दाम्पत्य गंभीर जखमी झाले. उपचारादरम्यान रेवंताराम यांचा मृत्यू झाला.
गॅसचा काळा बाजार करणाऱ्याला अटक
पिंपरी : घरगुती वापराच्या सिलिंडरमधून गॅस काढून छोट्या सिलिंडरमध्ये भरून त्याची बेकायदेशीर विक्री केली जात होती. हा प्रकार भोसरी येथील महादेव गॅस सर्व्हिस नावाच्या दुकानात उघडकीस आला. या प्रकरणी खंडणी विरोधी पथकाने विजय धर्मराज संकुडे (३२, चऱ्होली) याला अटक केली आहे. या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल किरण जाधव यांनी भोसरी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विजय हा धोकादायक आणि अनधिकृत पद्धतीने घरगुती वापराच्या गॅसचा व्यवसाय करत होता. पोलिसांनी त्याच्याकडून अवैध गॅसचा साठा, अन्य साहित्य, टेम्पो असा ऐवज जप्त केला आहे.
गांजा बाळगणाऱ्याला चिखलीत अटक
पिंपरी : गांजा बाळगल्याप्रकरणी चिखली येथे तरुणाला अटक करण्यात आली. शंकर सुरवसे (वय ३५, रा. चिखली)असे आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणी शिपाई संतोष सपकाळ यांनी चिखली पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. शंकर सुरवसे याच्याकडे गांजा असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्याची झडती घेतली असता, आठ हजार ४४० रुपयांचा १६२ ग्रॅम गांजा सापडला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.