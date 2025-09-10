उन्नत मार्गाच्या रॅम्पसाठी भूसंपादन
पिंपरी, ता. १० : पुणे-नाशिक महामार्गावरील नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर दरम्यान २८ किलोमीटर उन्नत मार्गासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यासाठी खेड तालुक्यातील सात गावांत मोजणी करून जागा संपादित केली जाईल. सध्या दोन गावांची मोजणी करण्यात झाली आहे.
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६० या महामार्गावरील उन्नत मार्गाचे काम करण्यात येत आहे. याच्या रॅम्पसाठी सात गावांमध्ये १५० खातेदार शेतकऱ्यांकडून जागेचे संपादन करण्यात येणार आहे. या जागा पीएमआरडीएच्या हद्दीत असल्याने खेड तालुक्यातील सात गावांमध्ये भूसंपादन करण्यात येत आहे.
चिंबळी, नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, वाकी खुर्द, मौजे कुरुळी, वाकी बुद्रूक, चाकण या गावांमध्ये ९.७४५७ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. यामध्ये ०.७५५६ हेक्टर शासकीय जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. यातील चिंबळी, नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, वाकी खुर्द या चार गावांतील भूसंपादनाच्या मोजणीसाठी दोन लाख ६७ हजारांचे शुल्क जमा करण्यात आले आहे. सहा पदरी उन्नत मार्गामुळे भोसरी, मोशी येथील वाहतूक कोंडीची समस्या देखील सुटणार आहे. त्यासाठी भोसरी आणि मोशी येथेही रॅम्पची उभारणी करण्यात येणार आहे.
नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर उन्नत मार्गाच्या रॅम्पसाठी खेड तालुक्यातील सात गावांची मोजणी करून जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही होणार आहे. सध्या वाकी बुद्रूक आणि चाकण येथील मोजणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित पाच गावांची मोजणी अपूर्ण आहे. ती देखील लवकर केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
---
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्यावतीने नाशिक ते राजगुरुनगर उन्नत मार्गाचे काम होणार आहे. खेड तालुक्यातील काही गावे पीएमआरडीएच्या हद्दीत येत आहेत. त्यामुळे तेथील मोजणी करून भूसंपादन करून देण्यात येणार आहे. सध्या दोन गावांची मोजणी पूर्ण झाली आहे.
- आशा जाधव, अधिक्षक, भूमी अभिलेख, पीएमआरडीए
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.