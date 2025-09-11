सावधान ! डोळे येण्याच्या प्रमाणात वाढ...
पिंपरी, ता.११ ः एका बाजूला शहरात विषाणूजन्य आजारांचे प्रमाण वाढत असताना डोळे येण्याच्या आजारानेही डोके वर काढले आहे. लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वच वयोगटांतील नागरिकांमध्ये ही समस्या आढळून येत आहे. एकमेकांच्या संपर्कात आल्याने हा आजार पसरत असल्याने नागरिकांनी गर्दीत जाणे टाळावे, असे आवाहन नेत्ररोग तज्ज्ञ करत आहेत.
शहरातील मासुळकर नेत्र रुग्णालयामध्ये डोळ्यांच्या तपासणीसाठी येणाऱ्या रुग्णांमध्ये डोळे आलेल्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. हा आजार संसर्गजन्य असल्याने एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे तो सहज पसरतो. त्यामुळे डोळे आलेल्या व्यक्तींनी इतरांमध्ये मिसळणे टाळावे तसेच मुलांना शाळेत पाठवू नये, असा सल्ला डॉक्टर देत आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी त्याचा प्रसार वेगाने होत आहे.
काय आहेत लक्षणे ?
- डोळे लाल होणे
- डोळ्यांतून सतत पाणी, चिकट पदार्थ बाहेर येणे
- डोळ्यांना खाज सुटणे
- सकाळी पापण्या एकमेकांना चिकटणे
- डोळे दुखणे
डोळे आल्यावर काय करावे ?
- डोळे थंड पाण्याने स्वच्छ करावेत
- गर्दीच्या ठिकाणी जाणे टाळावे
- डोळे आलेल्या व्यक्तीचा रुमाल, टॉवेल किंवा पांघरून वेगळे ठेवावे
- शक्य असेल तेव्हा गॉगल वापरावा
- घरातील इतरांच्या सहवासात येऊ नये
- डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय डोळ्यात औषधे टाकू नये
कशी काळजी घ्याल ?
गेल्या काही दिवसांपासून शहरात पावसाने हजेरी लावली होती. सध्या वातावरण बदलले आहे. कडक ऊन पडत आहे. त्यामुळे बाहेर पडताना गॉगल, चष्मा घालावा. डोळ्यांना अनावश्यक स्पर्श टाळावा, हात वारंवार धुवावेत. सध्या शहरातील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे, सुरू असलेली कामे यामुळे मोठ्या प्रमाणावर धुलीकण हवेत मिसळत आहेत. हे धुलीकण डोळ्यांत गेल्यास त्याचा त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे बाहेरून आल्यावर डोळे स्वच्छ धुवावेत. धूळ डोळ्यात गेल्यास डोळा चोळू नये.
सध्या शहरात विविध विषाणूजन्य आजारांची साथ पसरत आहेत. त्यामुळेच डोळे येण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. महापालिका नेत्र रुग्णालयात प्रत्येकी १०० रुग्णांमागे दहा रुग्णांना तरी हा आजार होत आहे. या आजाराचा संसर्ग अतिशय वेगाने होतो. त्यामुळे डोळ्यांची विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे.
- डॉ. रुपाली महेशगौरी, विभाग प्रमुख, मासुळकर नेत्र रुग्णालय
